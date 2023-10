"A Höll of a ride" - beim diesjährigen Women´s Weltcup hat Vali Höll so ziemlich alles abgeräumt und sie war immer da, wenn es darauf ankam. Neben der Fitness war ihr mental game dieses Jahr auf einem anderen Level. Sie fuhr mit der Gewissheit, dass sie jeden schlagen kann.

01 Die Rennen im Überblick

9. bis 11. Juni 2023: World Cup Lenzerheide, Schweiz

15. bis 18. Juni 2023: World Cup Leogang, Österreich

30. Juni bis 2. Juli 2023: World Cup Val di Sole, Italien

3. bis 5. August 2023: Weltmeisterschaft in Fort William, Großbritannien

23. bis 27. August 2023: World Cup Andorra, Vallnord

1. bis 3. September 2023: World Cup Loudenvielle, Frankreich (erstmals im World Cup-Kalender)

7. bis 9. September 2023: World Cup Les Gets, Frankreich

28. September bis 1. Oktober 2023: World Cup in Snowshoe, USA

6. bis 8. Oktober 2023: World Cup in Mont-Sainte-Anne, Kanada

02 A Höll of a ride

Das sah man besonders beim vorletzten Rennen in Snowshoe, USA. Hier hat es zwar nicht für den obersten Platz auf dem Podest gereicht, aber sie ist taktisch klug gefahren und hat sich auf die Gesamtwertung konzentriert, anstelle "all out" zu gehen. Bei der WM hingegen hat man nur einen Run, auf den es ankommt. In Schottland hieß es dann also für sie: Vollgas geben. Das hat dann auch geklappt.

Nach der WM in Fort William ging es heim nach Saalbach – dort gab es einen tollen Empfang! Das Feeling ist einfach unbeschreiblich. Macht schon Spaß, Weltmeister zu sein! Vali Höll

03 Die Gesamtwertung der Saison 2023

Also, was hat uns die Saison 2023 alles geboten? Der World Cup war ein wilder Ritt mit insgesamt neun Rennen, darunter die mit Spannung erwartete Weltmeisterschaft, der die Fans in Atem hielt und die Fahrer an ihre Grenzen brachte.

Besonders Val di Sole in Südtirol hat den Fahrern alles abverlangt. Extrem anspruchsvoll ist die 2,4 Kilometer lange Strecke bei einem Durchschnittsgefälle von 22%. An manchen Stellen steigt sie sogar auf 40%. Sie war aber nicht nur sehr steil. Denn umso mehr sie befahren wurde, desto ausgewaschener wurde sie, was die Bedingungen erheblich erschwerte.

Hinzu kamen herausfordernde Abschnitte mit komplizierter Linienwahl durch steiniges Terrain. Hier wurden die Bikes und Fahrer nur so durchgerüttelt. Dieser Bereich der Strecke wartete förmlich nur darauf, dass man über den Lenker abstieg oder seine Reifen aufschlitzte, um den Racerun jäh zu beenden. Dann kam noch der Trentino Sprung mit 15 Metern. Somit war auf dieser Strecke absolute Konzentration gefragt. Aus Sicht der Zuschauer ein Spektakel, bei den Athleten war die Meinung über die Strecke eher geteilt.

UCI Downhill World Cup – Women 1 Austria Points 2442 2 Germany Points 1913 3 France Points 1734 4 Slovakia Points 1276 5 Switzerland Points 1020 Show all results Rank Person Nationality Points 1 Austria 2442 2 Germany 1913 3 France 1734 4 Slovakia 1276 5 Switzerland 1020 6 United Kingdom 989 7 Canada 698 8 Norway 682

UCI Downhill World Cup – Men 1 France Points 1698 2 Canada Points 1616 3 France Points 1533 4 Canada Points 1366 5 Austria Points 1357 Show all results Rank Person Nationality Points 1 France 1698 2 Canada 1616 3 France 1533 4 Canada 1366 5 Austria 1357 6 United Kingdom 1138 7 France 1112 8 Australia 1078

Eine neue Location war das Rennen in Loudenvielle, Frankreich, das erstmals im World Cup-Kalender vertreten war und den Fahrern eine neue Strecke bot, auf der es neue Lines zu scouten gab. Das letzte Rennen in Mont-Sainte-Anne, Kanada war - wie so oft - eines der härtesten Rennen. Die Bedingungen waren so schmierig und nass, dass die Athleten massenweise Stürze hinlegten, besonders ein Rockgarden sorgte für eine haarige Rutschpartie.

Eine Neuerung in der Saison 2023 war die Einführung des Semi-Finals, was zunächst für einige Verwirrung sorgte, doch die Fahrer gewöhnten sich nach und nach daran. Das zusätzliche Rennen vor dem Finale fügte eine weitere Dimension der Spannung hinzu und ermöglichte den Athleten, sich auf den finalen Run vorzubereiten. Es bleibt abzuwarten, wie und in welcher Form dieses Format in Zukunft gehandhabt wird.

In der Gesamtwertung der Frauen dominierte wie erwähnt Vali Höll. Sie holte sich vor Nina Hoffmann (GER) und Marine Cabirou (FRA) verdient den Titel. Ganz klar ein weiteres Highlight: der Gewinn ihres Heimrennens in Leogang. Und das Sahnehäubchen on top: Andi Kolb machte bei den Männern den Austria-Heimsieg perfekt. Es läuft im österreichischen Downhill!

Bei den Herren war es hingegen sehr eng und bis zum letzten Rennen war für Spannung gesorgt. In einem französischen Duell lieferten sich Loic Bruni und Loris Vergier ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Gesamtsieg, in dem sich "Super-Bruni" letztendlich mit seinem letzten Run der Saison durchsetzte. Jackson Goldstone (CAN), Finn Iles (CAN) und Andreas Kolb (AUT) waren auch lange dabei, oben mitzuspielen.

Goldstone, der als Rookie die Etablierten aufmischte, hatte in Snowshoe Pech mit einem platten Reifen, sonst wäre es nochmal um einiges knapper geworden. Er bringt einen Speed und Style mit, an dem sich die Fans die nächsten Jahre noch lange erfreuen werden!

04 Das Fazit zur Saison 2023

Fun Fact: Die Damen waren im Durchschnitt insgesamt 2km/h schneller als in den Jahren zuvor. Ob das rein an Vali Höll´s Speed lag oder ob die Damen insgesamt schneller wurden, steht auf einem anderen Blatt. Fakt ist jedenfalls, dass Vali im letzten Rennen mit einem Vorsprung von 13(!) Sekunden der Konkurrenz davon fuhr und sich den Sieg sicherte. 13 Sekunden.

Neben vielen Neuerungen und neuen Locations sah man auch immer mehr Fans, die zu den Rennen erschienen. Die Stimmung war jedenfalls der Hammer. Das ist schön zu sehen und ein Schritt in die richtige Richtung. Von der Infrastruktur und der Organisation her ist der Sport über die letzten Jahre auch sehr gereift. Natürlich gibt es auch immer wieder Verbesserungsbedarf. Beispielsweise Loudenvielle: Das Rennen bot Spannung pur aber der Ort an sich hat noch Potential nach oben, so klagte Vali Höll zum Beispiel über sehr langsame Gondeln.

Somit ist 2023 abgeschlossen, doch nach der Saison ist vor der Saison und nächstes Jahr wird mit Sicherheit wieder für viel Drama, Spannung und atemberaubende Action sorgen. Wir halten euch auf dem Laufenden - auch Vali wird euch wieder mit Blogs über ihre Off-Season versorgen. See you there!