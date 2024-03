Dragon's Dogma 2 ist ein Spiel voller Charme und Seele

Das 2012 erschienene Action-Rollenspiel Dragon’s Dogma von Capcom ist schon immer etwas unter dem Radar geflogen. Seine Director’s-Cut-Version Dragon’s Dogma: Dark Arisen konnte über die Jahre zwar einige neue Fans gewinnen, im Großen und Ganzen handelt es sich bei dem Titel aber um einen echten Kult-Klassiker der Xbox 360/PlayStation 3-Ära.

Nun möchte Capcom der Spielereihe eine zweite Chance geben. Aus diesem Grund wurde direkt im Vorfeld ordentlich Marketing hinter den Release von Dragon’s Dogma 2 gepackt. Dass der Titel tatsächlich einen Neuanfang für das Franchise definieren soll, wird auch dadurch klar, dass die Zahl 2 nicht einmal innerhalb des Spiels vorkommt. Schafft es Dragon’s Dogma also mit seinem ganz besonderen Charme, die Spieler der Neuzeit für sich zu gewinnen? Oder ist es erneut dazu verdammt im Schatten der Konkurrenz zu stehen?

Nicht ohne meinen Vasallen

Zu Beginn erstellt ihr Rollenspiel-typsich euren Erweckten, den Held dieser Geschichte. Dafür bedient ihr euch an einem mächtigen Charakter-Editor, den Fighting Game-Fans bereits aus dem World Tour-Modus von Street Fighter 6 kennen. Es gibt fast keine Grenzen, wie ihr euren Recken optisch darstellen wollt.

Der Charakter-Editor bietet massig Optionen © Capcom

Anschließend wählt ihr noch eine von vier Klassen, in Dragon’s Dogma Laufbahnen genannt: Kämpfer, Magier, Bogenschützen und Diebe. Weitere Laufbahnen werden im Spielverlauf freigespielt.

Allerdings ist euer Hauptcharakter nur die halbe Miete. Ihr erstellt zudem einen Vasallen. Diesem stehen sämtliche Optionen zur Verfügung, die auch euer Erweckter wählen kann. Dieser Vasall wird euch das gesamte Abenteuer begleiten, jedoch werdet ihr dabei nie direkt die Kontrolle über ihn haben. Stattdessen übernimmt die K.I. die Steuerung jenes Gefährten.

Damit bilden Vasallen einen spielerischen Aspekt, der im Kern von Dragon’s Dogma steht und einen großen Teil seines Charms definiert. Doch auch im Bezug zur Geschichte steht euer Helferlein in gewisser Weise im Vordergrund. Denn Vasallen sind nichts Ungewöhnliches in der Welt von Dragon’s Dogma. Sie kommen aus dem sogenannten Rift und haben keinerlei echte Gefühle oder eigene Emotionen. Jeder Vasall gehört zu einem Erweckten.

Kämpfe gegen große Feinde sind keine Seltenheit © Capcom

Da ihr solch ein Erweckter seid, reagieren die Vasallen entsprechend auf euch. Aber leider fehlt euch zu Beginn des Spiels jegliche Erinnerung an eure Vergangenheit. Erst langsam enthüllt sich die Wahrheit um euch, und was euch in den Kerker gebracht hat, in welchem das Abenteuer beginnt. Es entfaltet sich eine Geschichte um einen Thron, der euch zusteht und euch entrissen wurde. Und letztendlich habt ihr nur die Narbe auf eurer Brust als euer Wappen, die euch an die Narbe auf der Hand eures Vasallen bindet und euch auf diese Weise als Erweckten identifiziert.

Im Schatten des Kolosses

Nach dem Tutorial, in dem ihr aus dem bereits erwähnten Kerker entflieht, trefft ihr direkt auf euren Vasallen und ihr beginnt eure gemeinsame Reise. Schnell wird klar, was Dragon’s Dogma 2 hier von anderen Vertretern des Genres abhebt. Auf den ersten Blick erscheint der Titel wie ein relativ gewöhnliches Action-Rollenspiel: Ihr streift durch eine Fantasy-Welt, sammelt Gegenstände, verkloppt Monster und steigt im Level auf. Das Kampfsystem hat dabei dennoch schon ein paar Besonderheiten parat: Ihr könnt euch an fast jedem Objekt festhalten oder dieses hochheben, solltet ihr genug Kraft besitzen. Dies inkludiert Feinde. So könnt ihr einen Goblin in seine Kameraden werfen oder einen Felsen den Abhang hinunter rollen lassen, um eine Gruppe von Gegnern auszuschalten.

Ihr könnt die Umgebung zu eurem Vorteil im Kampf nutzen © Capcom

Zusätzlich werdet ihr aber auch schon früh auf etwas größere Monster treffen. Hier fällt es eurem Helden dann eher schwer, diese zu greifen und durch die Gegend zu werfen. Stattdessen könnt ihr sie aber in bester Monster Hunter-Manier besteigen und an ihnen hinaufklettern. Dieses Rock Climbing an Fantasy-Bestien ist ein spielerischer Aspekt, der bereits im ersten Teil ein wichtiger Teil des Kampfsystems war.

Nach erfolgreichen Kämpfen erlangt ihr nicht nur Erfahrungspunkte, mit denen euer Erweckter und euer Vasall in der Stufe aufsteigen und an mehr Stärke, Geschick oder Magiebegabung gewinnen, es steigert sich auch die Meisterschaft eurer Laufbahn. Dadurch schaltet ihr unter anderem neue aktive Fertigkeiten frei.Diebe können sich in den Schatten verstecken und Magier Blitze auf ihre Feinde niederregnen lassen. Aber vor allem bringt jede Laufbahn auch ein Set aus passiven Skills mit. Darunter Dinge wie erhöhte Verteidigung oder die Möglichkeit, weniger in den Fokus von gegnerischen Angriffen zu geraten.

Ein großer Gegner? Klettert an ihm hoch! © Capcom

Diese sind darum besonders spannend, da ihr auch während eures Abenteuers einfach eure Laufbahn wechseln könnt. Und es steht euch frei, beliebige passive Fertigkeiten auszurüsten, unabhängig davon, welche Klasse ihr spielt. Dadurch seid ihr angehalten, zu experimentieren und andere Laufbahnen auszuprobieren. Etwas, das wir ohnehin empfehlen, welche sich jede Laufbahn komplett unterschiedlich spielt.

Gemeinschaftsgefühl trotz Einzelspieler

Was Dragon’s Dogma 2 aber so besonders macht, ist nicht dringend sein Kampfsystem, seine wunderschöne Spielwelt oder die zahlreichen Quests, die sich in ihr befinden. Tatsächlich sind es die Vasallen, welche den Titel zu etwas wirklich besonderem machen. An Riftsteinen könnt ihr nämlich das Rift betreten und weitere Vasallen anheuern. Auf diese Weise ist es möglich, eure Party mit bis zu drei Gefährten zu füllen.

Über Riftsteine könnt ihr neue Vasallen anheuern © Capcom

Und diese Gruppenmitglieder verhalten sich intelligent genug, dass sie einen echten Mehrwert im Kampf darstellen, aber gleichzeitig zeigen sie eine genau richtige Menge an “K.I.-Jank”, um für wirklich witzige Momente zu sorgen.

An einer Stelle sind wird beispielsweise eine Klippe herunter geklettert. Sehr achtsam, nicht zu stürzen. Denn Fallschaden in Dragon’s Dogma passiert schnell und ist nicht wenig. Am Fuße der Klippe angekommen, öffneten wir eine Kiste, nur um einen unserer Vasallen zu sehen, wie er mit einem lauten Klatschen, mit dem Gesicht zuerst, auf dem Boden aufschlägt und fast K.O. geht. Wir heilen ihn, nur um zu erleben, wie der nächste Vasall mit einem “Donk” auf dem Boden aufschlägt und dabei sein Leben lässt. Während wir lachend über diese Situationskomik die Kamera drehen erspähen wir unseren dritten Gefährten, wie er schreiend im Fluss ertrinkt.

Die Spielwelt von Dragon's Dogma 2 wirkt lebendig © Capcom

Es sind solche Momente, aber auch die gesamte Interaktion zwischen den Vasallen, wie sie euch auf Dinge hinweisen und sich aktiv in eure Reise involvieren, die Dragon’s Dogma 2 ein wenig das Gefühl geben, als würde man ein Multiplayer-Rollenspiel spielen. Man baut eine gewisse Bindung zu seinen Kameraden auf und lernt sie für ihre kleinen Dummheiten lieben. Umso trauriger ist es dann, dass man sich regelmäßig von zwei seiner Vasallen verabschieden muss. Denn nur der eigene Vasall steigt im Level auf. Alle anderen Helferlein, die ihr aus dem Rift anheuert oder auf offener Straße trefft, sind auf ihrem initialen Level gesperrt.

Tatsächlich sind diese Vasallen aber auch nicht einfach irgendwelche zufallsgenerierten Charaktere. Stattdessen sind es die Begleiter anderer Spieler, die exakt diesen als Partner für ihren Erweckten erstellt haben. Ihr könnt also auch mit dem Vasallen eurer Freunde auf die Reise gehen.

Und dies ist auch wirklich wichtig. Nicht nur im Bezug auf das charmante Gefühl, was wir bereits beschrieben haben, sondern auch im Kampf. Eine volle Gruppe aus vier Charakteren ist wesentlich effektiver als ein simples Duo. Darum ist es gut zu wissen, dass Capcom euch auch Offline-Vasallen zur Verfügung stellt, solltet ihr nicht via der Netzwerkfunktion die Helfer anderer Spieler anheuern wollen.

Ein Spiel voller Charakter

Dragon’s Dogma 2 ist ein ganz besonderes Videospiel. Selten erlebt man einmal einen Titel, der so viel Charme versprüht und bei dem man merkt, wie sehr es den Entwicklern am Herzen liegt, eine Vision zu verfolgen, ohne dabei überheblich zu wirken. Im Austausch ist dazu muss man aber auch ein paar kleinere Probleme hinnehmen. So ist die Framerate des Spiels nicht immer komplett flüssig und einige Spielmechaniken könnten für manche Spieler:innen etwas unnötig komplex oder hinderlich sein. Auch die Möglichkeit, dass man bewusst kein neues Spiel starten kann, ohne seinen Spielstand komplett zu löschen, ist ärgerlich. Vor allem für PC-Spieler. Hier arbeitet Capcom aber wohl schon an einer Lösung.

Wer auf der Suche nach einem Action-Rollenspiel mit lebendiger Spielwelt, tollem Kampfsystem und einer großen Portion “Seele” ist, der kann über die technischen Patzer von Dragon’s Dogma 2 bestimmt hinwegsehen und bekommt dadurch einen ganz besonderen Genre-Vertreter.