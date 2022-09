Showdown in der DTM: Titel-Entscheidung am Red Bull Ring?

Die DTM ist zurück in Österreich. Von 23. – 25. September kämpfen die GT3 Rennwagen am Red Bull Ring um Punkte und Platzierungen. Es ist das vorletzte Rennwochenende der Saison – mit dem Potenzial, die Meisterschaft entscheiden zu können! Alles, was du zu den zwei Rennen am Red Bull Ring und zur Tourenwagen-Meisterschaft wissen musst, erfährst du hier.

01 Warm-up: Volle Garagen

Die DTM ist nach der Formel 1 oder der MotoGP das nächste PS-Highlight am Red Bull Ring. Die Rennstrecke am Spielberg ist aber nicht nur ein Paradies für Zuschauer, sondern bietet allen Motorsport-Fans unendliche Möglichkeiten zum "Selber (Er)Fahren". In diesem Video verrät der frühere F1-Pilot Patrick Friesacher , welche Legenden auf vier Rädern in den "heiligen Garagen" am Red Bull Ring zu finden sind:

6 Min Welcome to my Garage: Patrick Friesacher öffnet die Red Bull Ring-Boxen Wer PS & Boliden selber ausprobieren will, ist am Red Bull Ring genau richtig. In diesem Video öffnet F1-Pilot Patrick Friesacher die "heiligen Garagen" und zeigt, welche Fahrzeuge einsatzbereit sind.

02 Volle Abwechslung

Wer gewinnt? Nie zuvor war diese Frage in der DTM so schwer zu beantworten. In den ersten 12 Rennen der Saison haben 10 verschiedene Fahrer gewonnen. Der letzte Eintrag in der Siegerliste stammt vom Neuseeländer Nick Cassidy für sein Team "Red Bull AlphaTauri AF Corse". In der Gesamtwertung liegen auf den ersten 5 Plätzen gleich 5 unterschiedliche Marken: BMW, Mercedes, Audi, Lamborghini und Porsche.

10. Sieger im 12. Rennen: Nick Cassidy (Red Bull AlphaTauri AF Corse) © Red Bull Content Pool

Lucas Auer: Österreicher mit dem Potenzial zum Heimsieg © Philipp Schuster / Red Bull Content Pool

03 Volle Spannung

Der Südafrikaner Sheldon van der Linde führt in der Gesamtwertung zwar mit 32 Punkten Vorsprung, aber noch sind 116 Punkte zu vergeben. "Wenn Sheldon van der Linde ein schlechtes Rennen hat, dann gibt es plötzlich fünf Titelanwärter", so DTM-Boss Gerhard Berger. Denn den Zweiplatzierten Lucas Auer (AT) trennen nur 11 Punkte vom Fünftplatzierten Dennis Olsen (DK).

04 Volles Österreich-Paket

Die DTM ist rot-weiß-rot. Erstens: Es sind 3 Fahrer aus Österreich am Start – Lucas Auer, Thomas Preining und Philipp Eng . Sowohl Auer als auch Preining haben 2022 bereits einen Sieg und jeweils 3 Podiumsplätze gefeiert. Die Chance auf einen Heimsieg am Red Bull Ring ist also groß. Zweitens: Das Grasser Racing Team kommt aus Knittelfeld und genießt Heimvorteil, Fahrer und Wahl-Wiener Mirko Bortolotti liegt in der Gesamtwertung auf Platz 4. Drittens: Der Boss der DTM ist einer der erfolgreichsten F1-Piloten Österreichs – Gerhard Berger !

05 Volles Programm

Das Rennwochenende am Spielberg gibt von 23. – 25. September Vollgas: Neben der DTM versprechen die Partnerserien DTM Trophy, DTM Classic DRM und BMW M2 Cup zusätzliche Spannung. Dazu kommen im Rahmenprogramm Pit Lane Walks, Taxi Rides und Air Displays. Tickets im Online-Vorverkauf gibt es noch bis 23. September um 12 Uhr, danach öffnen die Tageskassen.

DTM = Motorsport zum Anfassen © Philip Platzer / Red Bull Ring