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01 Fakten, Rekorde und ein Skandal: Geschichten aus der DTM

Ältester vs. jüngster Fahrer im Feld: Mit 44 Jahren ist Timo Glock der älteste Fahrer im DTM-Feld 2026, während Tom Kalender mit 18 Jahren der jüngste ist. Zwischen den beiden liegen also satte 26 Jahre – fast eine Generation.

Der erfolgreichste Österreich: Lucas Auer hat für unser Land die meisten DTM-Rennen gewonnen und ist in der Saison 2026 nach Siegen und Punkten der zweiterfolgreichste Fahrer im Feld. Allerdings: Den Titel ist ihm bilang versagt geblieben – 2025 verpasste er die Meisterschaft um gerade mal 4 Punke. Auer nimmt das locker: "Meine DTM-Zeit ist ja noch nicht vorbei!"

Meister ohne Sieg: Als die DTM 1984 startete, gewann Volker Strycek die allererste Meisterschaft – ohne ein einziges Rennen zu gewinnen. Ein Rekord, der wohl für immer bestehen bleibt.

Mr. DTM: Bernd Schneider: Der Rekordhalter aller Zeiten heißt Bernd Schneider. Er holte 5 Fahrertitel und 43 Rennsiege – kein anderer Pilot hat je mehr Siege gefeiert. Mercedes ist übrigens auch die erfolgreichste Marke der DTM-Geschichte mit 206 Siegen.

30-Jahre-Jubiläum: Hubert Haupt bestritt sein erstes DTM-Rennen und sein letztes mit einem Abstand von 30 Jahren, 6 Monaten und 2 Tagen – der längste persönliche DTM-Bogen aller Zeiten, obwohl er nur 40 Rennen fuhr.Spielberg-Skandal Ausgerechnet am Red Bull Ring – wo heute Rennen 1 stattfindet – ereignete sich 2015 einer der größten DTM-Skandale: Audi wurde mit einer Rekordstrafe von 200.000 Euro belegt, nachdem ein Fahrer absichtlich ins Auto eines Rivalen gefahren war ("Schieb-ihn-raus"-Affäre).

Spielberg-Skandal: Ausgerechnet am Red Bull Ring – wo heute Rennen 1 gefahren wird – ereignete sich 2015 einer der größten DTM-Skandale: Audi wurde mit einer Rekordstrafe von 200.000 Euro belegt, nachdem ein Fahrer absichtlich ins Auto eines Rivalen gefahren war ("Schieb-ihn-raus"-Affäre).

02 Das Bilderbuch vom Freitag

Marco Mapelli holt sich frischen Gummi © Michael Jurtin / Red Bull Ring Marco Mapelli: Zweikampf mit Aussicht © DTM / Gruppe C Photography Kelvin van der Linde #3 trägt Gold am Red Bull Ring © DTM / Gruppe C Photography Thomas Preining #91 bringt seine Reifen auf Temperatur © DTM / Gruppe C Photography Für das Team Preining ist es (auch) eine Lauf-Veranstaltung © Michael Jurtin / Red Bull Ring Ricardo Feller #90 verlässt die Box Richtung 1. Training © Michael Jurtin / Red Bull Ring Der neue Lamborghini Temerario GT3 © Michael Jurtin / Red Bull Ring

03 Der große Kreis der Titelanwärter in der Saison 2026 🏆

Unser klarer Favorit: Thomas Preining / Manthey-Porsche

Manthey-Porsche muss geschlagen werden – und das ist leichter gesagt als getan. 2025 holte das Team gleich drei von vier möglichen Titeln: Fahrer, Team, Rookie. Preining gewann acht Rennen in einer Saison. Er arbeitet seit vier Jahren mit demselben Team – die Abläufe sitzen. Dazu kommt mit Teamkollege Ricardo Feller ein starker Neuzugang.

Thomas Preining #91 (Manthey-Porsche) © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Herausforderer 1: Lucas Auer / Mercedes-AMG Landgraf

Auer geht als einer der komplettesten Fahrer in die Saison – mit hoher DTM-Konstanz, Rennsieger-Qualität und einem stabilen Mercedes-Paket. Die vier Punkte, die ihm 2025 zum Titel fehlten, dürften ihn die ganze Saison antreiben.

Lucas Auer #22 (Mercedes-AMG Team Landgraf ) © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Herausforderer 2: Mirko Bortolotti / Grasser Lamborghini

Sowohl das TGI Team by GRT als auch Abt Sportsline starten mit dem neuen Lamborghini Temerario GT3 – das interessanteste Fragezeichen im Feld. Bortolotti ist Champion 2024 und kennt das Grasser-Team aus seinen erfolgreichsten Jahren.

Mirko Bortolotti #19 im neuen Lamborghini Temerario GT3 © Michael Jurtin / Red Bull Ring

Herausforderer 3: Luca Engstler / Red Bull Team Abt

Einer, den man keinesfalls unterschätzen sollte: Luca Engstler. Der 26-jährige Deutsche geht in seine vierte DTM-Saison – erstmals für Abt, das erfolgreichste Team im Feld. Engstler ist mit Abt aufgewachsen, fuhr als Kind täglich am Teamsitz in Kempten vorbei. Jetzt sitzt er im Red-Bull-Lamborghini. Zwei DTM-Siege hat er bereits auf dem Konto. Das Potenzial für mehr ist da.

Luca Engstler mit #130 – zum 130 Jahr-Jubiläum von Abt Sportsline © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Herausforderer 4 & 5: Wittmann & van der Linde / Schubert-BMW

Schubert Motorsport kämpfte 2025 bis zum letzten Lauf in Hockenheim um den Titel und verlor ihn knapp. Van der Linde ist nach einem Jahr Pause zurück – gestärkt von acht DTM-Siegen und dem Vizemeister-Titel 2024. Wittmann bestreitet seine 14. DTM-Saison und kennt die Meisterschaft so gut wie kein anderer.

Der Geheimfavorit: Jules Gounon / Mercedes-AMG Winward

Jules Gounon, der für Andorra startet, aber aus Frankreich stammt, hat beim Vorbereitungstest am Spielberg die schnellste Zeit gesetzt – ein Fahrer, den man unbedingt im Auge behalten sollte.

04 Saisonstart am Red Bull Ring: Die DTM schreibt Geschichte

Es ist ein historischer Moment: Zum ersten Mal in ihrer über 40-jährigen Geschichte eröffnet die DTM eine Saison in Österreich – Samstag um 13.30 Uhr startet am Spielberg das erste von 16 Rennen der Saison 2026. Es ist ein Beginn mit Vollgas, denn der Red Bull Ring gilt als die schnellste Strecke im Rennkalender.

Was ist neu? Die wichtigste Änderung: der komplett neue Pirelli-Reifen, der exklusiv für die DTM entwickelt wurde – niemand weiß noch genau, wer ihn am besten beherrscht. Das könnte die Titeljagd entscheiden, bevor sie richtig begonnen hat.

Wer ist am Start? 8 Hersteller, 21 Fahrer aus 11 Nationen. 3 frühere Champions sind im Feld: Mirko Bortolotti (Champion 2024), Thomas Preining (Champion 2023) und Marco Wittmann (zweifacher Champion) wollen zurück an die Spitze. Dazu kommt Lucas Auer, der 2025 den Titel um nur vier Punkte verpasst hat.