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DTM
DTM 2026 live im Free TV: Alle Übertragungen im Überblick
Die DTM 2026 live im Free TV anschauen: Red Bull TV und ServusTV zeigen alle Rennen der wichtigsten Rennserie Deutschlands LIVE! Wir zeigen euch, wo ihr die Rennen live im Free-TV erleben könnt.
Die einst als Tourenwagen-Rennserie gestartete DTM feiert in diesem Jahr ihren 41. Geburtstag. Dabei hat die DTM-Saison 2026 einiges an Spannung zu bieten: Die Fahrer und Teams kämpfen in 16 Meisterschaftsläufen um den Titel. Red Bull TV und ServusTV zeigen alle Rennen der neuen Saison live und in voller Länge. Wir haben alle Infos zusammengefasst.
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DTM 2026 im Free-TV: Alle Rennwochenenden live
Am Wochenende vom 24. bis 26. April startet die DTM erstmals am Red Bull Ring in die neue Saison. Gesucht wird der Nachfolger des amtierenden Champions Ayhancan Güven, der 2026 nicht mehr in der DTM starten wird.
Auch in diesem Jahr sind alle 16 Rennen live im deutschen Free-TV zu sehen. RedBull TV und ServusTV zeigen alle acht Renn-Wochenenden des Jahres entweder live oder in ausführlichen Highlights im Free-TV.
Wer die Live-Events verpasst hat, kann die DTM-Rennen im Nachgang noch einmal in voller Länge bei Red Bull TV anschauen. Unsere DTM Event-Serie wird nach jedem Rennwochenende ergänzt. Dort könnt ihr noch einmal die Rennen vom Samstag und Sonntag nachverfolgen.
ServusTV On überträgt zudem die Rennwochenenden jeweils im kostenlosen Livestream und zeigt zudem die Highlights der Rennen. Auch die Rahmenserien ADAC GT Masters und ADAC GT4 Germany können bei ServusTV On im kostenlosen Livestream angeschaut werden.
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Wer überträgt die DTM 2026 noch im Free-TV?
Zusätzlich sind alle Rennen der DTM 2026, wie auch in den vergangenen Jahren, live auf ProSieben zu sehen. Daneben übertragen Joyn und ran.de. Kommentiert wird das Ganze von Tobias Schimon, dem in dieser Saison verschiedene aktuelle und ehemalige Rennfahrer als TV-Experten zur Seite stehen. Darunter auch David Schumacher, Maximilian Götz oder Mike Rockefeller.
Online im Livestream kann die DTM beispielsweise auf der Website von ran.de, sowie auf dem offiziellen YouTube-Kanal der DTM verfolgt werden.
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DTM 2026: Alle Meisterschaftsläufe im Überblick
Hier sind alle 16 Meisterschaftsläufe der DTM im deutschen Free-TV im Überblick:
Termin
Rennen
LIVE auf Red Bull TV
24.04. - 26.04.
Red Bull Ring/Österreich
22.05. - 24.05.
Zandvoort/Niederlande
19.06. - 21.06.
Lausitzring/Deutschland
03.07. - 05.07.
Norisring/Deutschland
24.07. - 26.07.
Oschersleben/Deutschland
14.08. - 16.08.
Nürburgring/Deutschland
11.09. - 13.09.
Sachsenring/Deutschland
09.10. - 11.10.
Hockenheimring/Deutschland
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