ABT Sportsline Präsentation des Autos für die DTM 2026 am Red Bull Ring, 13. April 2026
© ABT Sportsline
DTM

DTM 2026 live im Free TV: Alle Übertragungen im Überblick

Die DTM 2026 live im Free TV anschauen: Red Bull TV und ServusTV zeigen alle Rennen der wichtigsten Rennserie Deutschlands LIVE! Wir zeigen euch, wo ihr die Rennen live im Free-TV erleben könnt.
Autor: Phil Briel
2 min readUpdated on

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DTM

Eines der prestigeträchtigsten Motorsportereignisse der Welt, die DTM, ist jetzt auf Red Bull TV zu sehen. Sei live dabei!

18 Stopps

DTM – Red Bull Ring

Erlebe das Rennen am Samstag des ersten DTM Stopps am Red Bull Ring live und in voller Länge.

DTM – Zandvoort

Erlebe das Rennen am Samstag des zweiten DTM Stopps in Zandvoort im Video live.

Netherlands

DTM – Norisring

Beim vierten Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer an den Norisring - auch für das Team ABT Sportsline.

Germany

DTM – Nürburgring

Beim sechsten Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer an den Nürburgring - auch für das Team ABT Sportsline.

Deutschland

DTM – Hockenheimring

Beim finalen achten Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer an den Hockenheimring - auch für das Team ABT Sportsline.

Germany

DTM – Sachsenring

Beim siebten Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer an den Sachsenring - auch für das Team ABT Sportsline.

Deutschland

DTM – DEKRA Lausitzring

Erlebe das Rennen am Samstag des dritten DTM Stopps am Lausitzring live.

Germany

DTM – Motorsport Arena Oschersleben

Beim fünften Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer nach Oschersleben - auch für das Team ABT Sportsline.

Deutschland

Inhalt

  1. 1
    DTM 2026 im Free-TV: Alle Rennwochenenden live
  2. 2
    Wer überträgt die DTM 2026 noch im Free-TV?
  3. 3
    DTM 2026: Alle Meisterschaftsläufe im Überblick
Die einst als Tourenwagen-Rennserie gestartete DTM feiert in diesem Jahr ihren 41. Geburtstag. Dabei hat die DTM-Saison 2026 einiges an Spannung zu bieten: Die Fahrer und Teams kämpfen in 16 Meisterschaftsläufen um den Titel. Red Bull TV und ServusTV zeigen alle Rennen der neuen Saison live und in voller Länge. Wir haben alle Infos zusammengefasst.
01

DTM 2026 im Free-TV: Alle Rennwochenenden live

Am Wochenende vom 24. bis 26. April startet die DTM erstmals am Red Bull Ring in die neue Saison. Gesucht wird der Nachfolger des amtierenden Champions Ayhancan Güven, der 2026 nicht mehr in der DTM starten wird.
Marco Mapelli und Luca Engstler bei der Präsentation von ABT Sportsline für die DTM 2026.

Marco Mapelli und Luca Engstler

© ABT Motorsport

Auch in diesem Jahr sind alle 16 Rennen live im deutschen Free-TV zu sehen. RedBull TV und ServusTV zeigen alle acht Renn-Wochenenden des Jahres entweder live oder in ausführlichen Highlights im Free-TV.
Wer die Live-Events verpasst hat, kann die DTM-Rennen im Nachgang noch einmal in voller Länge bei Red Bull TV anschauen. Unsere DTM Event-Serie wird nach jedem Rennwochenende ergänzt. Dort könnt ihr noch einmal die Rennen vom Samstag und Sonntag nachverfolgen.
Das Auto von ABT Sportsline für die DTM Saison 2026 vor dem Eisernen Bullen am Red Bull Ring

ABT Sportsline präsentiert Fahrzeuge für DTM 2026

© ABT Sportsline

ServusTV On überträgt zudem die Rennwochenenden jeweils im kostenlosen Livestream und zeigt zudem die Highlights der Rennen. Auch die Rahmenserien ADAC GT Masters und ADAC GT4 Germany können bei ServusTV On im kostenlosen Livestream angeschaut werden.
02

Wer überträgt die DTM 2026 noch im Free-TV?

Zusätzlich sind alle Rennen der DTM 2026, wie auch in den vergangenen Jahren, live auf ProSieben zu sehen. Daneben übertragen Joyn und ran.de. Kommentiert wird das Ganze von Tobias Schimon, dem in dieser Saison verschiedene aktuelle und ehemalige Rennfahrer als TV-Experten zur Seite stehen. Darunter auch David Schumacher, Maximilian Götz oder Mike Rockefeller.
Online im Livestream kann die DTM beispielsweise auf der Website von ran.de, sowie auf dem offiziellen YouTube-Kanal der DTM verfolgt werden.
03

DTM 2026: Alle Meisterschaftsläufe im Überblick

Hier sind alle 16 Meisterschaftsläufe der DTM im deutschen Free-TV im Überblick:

Termin

Rennen

LIVE auf Red Bull TV

24.04. - 26.04.

Red Bull Ring/Österreich

LIVE auf Red Bull TV

22.05. - 24.05.

Zandvoort/Niederlande

LIVE auf Red Bull TV

19.06. - 21.06.

Lausitzring/Deutschland

LIVE auf Red Bull TV

03.07. - 05.07.

Norisring/Deutschland

LIVE auf Red Bull TV

24.07. - 26.07.

Oschersleben/Deutschland

LIVE auf Red Bull TV

14.08. - 16.08.

Nürburgring/Deutschland

LIVE auf Red Bull TV

11.09. - 13.09.

Sachsenring/Deutschland

LIVE auf Red Bull TV

09.10. - 11.10.

Hockenheimring/Deutschland

LIVE auf Red Bull TV

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Eines der prestigeträchtigsten Motorsportereignisse der Welt, die DTM, ist jetzt auf Red Bull TV zu sehen. Sei live dabei!

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DTM – Red Bull Ring

Erlebe das Rennen am Samstag des ersten DTM Stopps am Red Bull Ring live und in voller Länge.

DTM – Zandvoort

Erlebe das Rennen am Samstag des zweiten DTM Stopps in Zandvoort im Video live.

Netherlands

DTM – Norisring

Beim vierten Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer an den Norisring - auch für das Team ABT Sportsline.

Germany

DTM – Nürburgring

Beim sechsten Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer an den Nürburgring - auch für das Team ABT Sportsline.

Deutschland

DTM – Hockenheimring

Beim finalen achten Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer an den Hockenheimring - auch für das Team ABT Sportsline.

Germany

DTM – Sachsenring

Beim siebten Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer an den Sachsenring - auch für das Team ABT Sportsline.

Deutschland

DTM – DEKRA Lausitzring

Erlebe das Rennen am Samstag des dritten DTM Stopps am Lausitzring live.

Germany

DTM – Motorsport Arena Oschersleben

Beim fünften Stopp der DTM 2026 geht es für die Fahrer nach Oschersleben - auch für das Team ABT Sportsline.

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