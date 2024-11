5212: Mit dieser Formation spielen die EA FC 25 Pros

Die Defensive mit der 5212-Formation in EA FC 25

Der Angriff mit der 5212-Formation in EA FC 25

Die wichtigen Spielerrollen bei der 5212-Formation in EAFC 25

Wir möchten, dass auch ihr die Möglichkeit habt, die 5212-META-Taktik für euer Spiel zu nutzen. Daher zeigen wir euch alle wichtigen Details in diesem Artikel.

Die 5212 Formation in EA FC 25

In der 5212-Formation erhalten eure Innenverteidiger die Rollen „Verteidiger-Profi“ und „Verteidiger“, da sie ausschließlich der kompakten Defensive dienen. Die Außenverteidiger übernehmen die Rollen „Außenverteidiger“ und „Balance“, um sowohl offensiv als auch defensiv die Flügel zu bespielen.

Im Angriff versuchen wir regelmäßig, Dedic und Capaldo über die Außen nach vorne zu schicken und sie dann über das Zentrum mit unseren zentralen Mittelfeldspielern zu bedienen. Gut getimt ist dies die schnellste Möglichkeit, das gegnerische Mittelfeld zu überbrücken. Wenn die Außenverteidiger den Ball vorne halten können, eröffnen sich euch verschiedene Optionen. Mit dem Doppelsturm könnt ihr durch Flanken zum Ziel kommen. Alternativ könnt ihr euren ZOM und die nachrückenden ZMs per R1-Druckpass ins Spiel bringen und mögliche Lücken des Gegners eiskalt ausnutzen. Sollte ein Angriff nicht gelingen, könnt ihr euch bei dieser Formation voll und ganz auf die defensive Stabilität verlassen.

Der Außenverteidiger Capaldo in EA FC 25