EA FC 25: Diese 5 Anfängerfehler kosten dich den Sieg

So vermeidest du es: Setze den Sprint gezielt ein – nur in entscheidenden Momenten oder wenn du ein echtes Laufduell gewinnen musst. Spare die Ausdauer deiner Spieler für Schlüsselmomente am Ende des Spiels. Außerdem bleibt der Ball näher am virtuellen Spieler und verhindert dadurch einfache Ballverluste.