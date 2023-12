EA FC 24: So beherrscht ihr die Defensive

In FC 24 solltet ihr Fehler im Positionsspiel mehr denn je vermeiden. Es ist nicht mehr so einfach, den Vorsprung eines Angreifers aufzuholen. Das heißt: Keine großen Lücken aufzureißen, erhält eine noch größere Bedeutung als in FIFA 23. Wenn die Viererkette aufgebrochen wird, sind Fehler nicht mehr so leicht zu korrigieren. Ihr solltet also eure defensive Formation aufrecht erhalten und dabei abwartend statt zu aggressiv verteidigen. Nur so kann Stabilität und Sicherheit in der Abwehr gewährleistet werden.