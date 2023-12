EA FC 24: So beherrscht ihr die Defensive

Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Das ist nicht bloß ein Spruch, sondern entspricht oft der Wahrheit. So auch in EA FC 24. Wer im virtuellen Fußballspiel von EA Sports langfristig Erfolg haben will, muss das Verteidigen beherrschen.

