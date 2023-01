EA Sports PGA Tour: Alle Infos zur neuen Golf-Simulation

Nachdem bereits 2K Games mit

zum Putt ansetzte, wagt sich nun auch Genre-Urgestein EA Sports erneut auf das Grün, um Fans des Sports mit einer neuen Golf-Simulation zu begeistern. Wir haben uns in einem Preview-Event das neue Sportspiel genauer angeschaut. Was euch in EA Sports PGA Tour erwartet und was es über das Game zu wissen gibt, lest ihr an dieser Stelle.