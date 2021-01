eBundesliga: Mission Tripleverteidigung

Mit einigen Neuerungen präsentiert sich der Teambewerb der eBundesliga Saison 2020/21, welcher zeitgleich mit der realen Bundesliga am 22. Jänner startete. Ingame werden an 11 kommenden Spieltagen dieselben Partien abgehalten, die auch auf dem echten Rasen stattfinden. Die besten 6 Mannschaften schaffen dann den Sprung ins Finalevent, das am 6. Juni über die Bühne geht.