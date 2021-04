Die eBundesliga geht in ihre finale Phase!

Die eBundesliga gilt mittlerweile als Fixpunkt und Highlight in der österreichischen Esports-Szene. Trotz schwieriger Umstände gelang es erneut, die Liga erfolgreich fortzusetzen. Der Grunddurchgang für Teams ist nun zu Ende und der FC Red Bull Salzburg liegt derzeit auf dem vierten Platz, wodurch man sich für die finalen fünf Runden in Wien qualifizieren konnte. Maximilian Mayrhofer, Sercan Kara, Fabio Özelt und Andres Torres haben damit die Chance, am 6. Juni zum dritten Mal den Titel im Teambewerb zu gewinnen.

artikel_grafik.jpg © FC Red Bull Salzburg

Wir haben mit Sercan und Fabio über ihr bisheriges Fazit gesprochen und wie sie die Chancen für das große Finale sehen!

Ein Holpriger Start in die Saison

Trotz der nun guten Ausgangsposition für das Finale, war der Start in den Bewerb gar nicht so einfach, denn laut Sercan machten „die besonderen Umstände und der Lockdown die Vorbereitung schwerer als gedacht. Dementsprechend bin ich auch nicht zu 100% zufrieden mit den Leistungen. Vor allem in den ersten Runden haben wir einige Punkte liegen gelassen.“, so Sercan weiter. "Eins ist aber klar, der Kampf um den Titel wird ein Fünfkampf, wenn nicht sogar ein Sechskampf. Die Austria, der WAC, Sturm und wir sind nur wenige Punkte voneinander entfernt und Rapid darf man auch nicht vergessen, die warten auch nur auf die Fehler!"

Ein gut gelaunter Sercan Kara freut sich schon auf die Aufholjagd! © FC Red Bull Salzburg

Dieser holprige Start zeigte sich laut Sercan vor allem gegen Altach und Rapid: "Ich kann da aus persönlicher Sicht sprechen, dass ich diese zwei Partien gewinnen hätte müssen, aber gegen die Vorarlberger hab ich nur Unentschieden gespielt und gegen Mario Viska von Rapid hab ich das Spiel unglücklich verloren. Solche Spiele bleiben einen auch für längere Zeit in Erinnerung aber zum Glück konnte ich diese Niederlagen schnell verarbeiten, so das es meine Leistung in den anderen Spielen nicht so stark beeinflusst hat. Zusätzlich haben auch meine Kollegen mir geholfen und dadurch konnten wir uns diese aussichtsreiche Position erarbeiten!"

Auch Fabio war nicht zufrieden mit dem Start: „Wir haben uns im Grunddurchgang schon etwas mehr erwartet, aber vor dem Finale kommt, genauso wie in der echten Bundesliga, eine Punkteteilung und nach dieser sind wir vier Punkte hinter dem Tabellenführer Sturm Graz und das ist definitiv machbar. Wir sind auch voll motiviert den Titel ein drittes Mal nach Salzburg zu holen!“

Fabio Özelt beim eBundesliga-Interview! © FC Red Bull Salzburg

Weiters erwähnt Fabio einen Faktor, warum so viele Teams so nah beieinander liegen: "Vor der Saison sind dieses Mal die Klub-Qualifikationen entfallen und die Vereine suchten selber aktiv nach den Spielern, die sie in ihren Teams sehen wollten, dadurch kamen auch stärkere Konstellationen zustande! Manche würden sagen, dass es sogar einen kleinen Transfermarkt gab."

Diese Änderungen sieht man auch in der Mannschafts-Aufstellung von ein paar Bundesligisten. So spielt Ajdin Islamovic, der letzte Saison noch für WSG Tirol Topleistungen ablieferte, neben Philipp Gutmann bei Sturm Graz oder auch Benjamin Zidej, der diese Saison mit Mario Viska für Rapid spielt.

Vorbereitung ist alles

Für den finalen Durchgang ist alles angerichtet, am 5. Juni geht es für die virtuellen Kicker von Red Bull Salzburg um den Einzeltitel und am Tag darauf startet die Aufholjagd auf den Tabellenführer Sturm Graz. Um für dieses Unterfangen top vorbereitet zu sein, trainieren die Spieler entweder mit ihren Teamkollegen oder suchen sich, so wie Sercan „Trainingspartner aus den Nachbarländern Deutschland und Schweiz. Dabei spielen wir im 90er-Modus, denn der ist fürs Trainieren der beste Modus. Ich habe auch gehört, dass viele Spieler sich Trainingspartner bei den jeweiligen eBundesliga-Teams suchen, doch das wäre nichts für mich, weil ich sonst meine Strategien preisgeben würde oder sich derjenige an meinen Spielstil anpasst.“

Die Emotionen gingen hoch, auch bei Sercan Kara. © fc red bull salzburg – gepa pictures

Doch auch der Verein stellt ihre Mittel zur Verfügung wie uns Fabio erzählt: „Im Mai haben wir noch die Möglichkeit auf ein Bootcamp, das uns von Red Bull Salzburg zur Verfügung gestellt wird. Dabei werden wir körperlich und mental auf das entscheidende Wochenende vorbereitet.“ Sercan streicht vor allem die Teambuilding-Maßnahmen des Bootcamps heraus: „Bei der letzten Ausgabe hat uns für den Teambewerb das Bootcamp definitiv geholfen, denn mit den gemeinsamen Freizeitaktivitäten haben wir uns als eine Einheit gefühlt, die schon seit zehn Jahren gemeinsam spielt und das obwohl wir uns erst wenige Monate gekannt haben. Dieser Umstand hat uns definitiv einen riesigen Schritt nach vorne gebracht.“

Das Sportliche im Fokus

Doch nicht nur das Teamfinale wird spannend. Das Einzelfinale hat neben dem Preisgeld von insgesamt 10.000€ auch einen zusätzlichen sportlichen Anreiz bekommen. Die ersten zwei Plätze erhalten einen direkten PlayIn-Seat für die Regional Playoffs der EA SPORTS FIFA Global Series. Damit könnte die Esports-Karriere so richtig Fahrt aufnehmen. Dieser Fakt blieb auch Sercan nicht verborgen: „Für mich persönlich ist der Umstand, dass die ersten zwei Plätze einen PlayIn-Seat bekommen eine stärkere Motivation als das Preisgeld.“

Fabio meint, dass "diese zusätzlichen Plätze bei den Regional Finals zeigen, dass sich die FIFA-Szene in Österreich von Jahr zu Jahr steigert und wir uns im internationalen Vergleich nicht zu verstecken brauchen! Hoffentlich geht der Trend so weiter!" Die letzten internationalen Turniere haben auch gezeigt, dass österreichische FIFA-Profis in regelmäßigen Abständen oben mitmischen.

Das Interview zeigte, wie motiviert die Spieler sind und wie sehr sie sich auf die Finalphase freuen: "Ja also wir gehen schon davon aus, dass wir das Ruder im Teambewerb herumreißen und den dritten Titel nach Salzburg holen! Im Einzelbewerb sind wir sicher auch im Favoritenkreis, also ist das Double definitiv möglich!"