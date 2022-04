SWEEP! Die Red Bulls krallen sich den Titel!

! Grunddurchgangs-Sieger, Playoff-Dominator inkl. MVP-Ehren für Torhüter Atte Tolvanen! Das Team um Trainer Matt McIlvane ließ in keiner Phase der Playoffs Zweifel aufkommen, dass sie nur ein Ziel kennen: Den Titel in der ICE Hockey League zu gewinnen. Kapitän Thomas Raffl und seine kongenialen Partner auf dem Eis zelebrierten in der vergangenen Saison mit einer Playoff-Bilanz von 12:0 Siegen meisterhaftes Eishockey at its best und krallten sich so den siebten Titel seit der Gründung der internationalen ICE Hockey League im Jahr 2003.

Man kann es kaum glauben, aber die Red Bulls mussten sechs Jahre auf diesen Moment warten, endlich wieder die Karl-Nedwed-Trophy in die Höhe stemmen zu dürfen. Für viele Spieler war es der erste Meistertitel in einer Profiliga – inklusive Trainer Matt McIlvane. Auch er durfte sich zum ersten Mal nach einem Playoff-Finale als Sieger feiern lassen. Er ist einer der Masterminds hinter dem Erfolgslauf des EC Red Bull Salzburg – und er hat nach der vergangenen Saison die richtigen Stellschrauben gedreht, um heuer den ganz großen Coup zu landen.

„Ich bin so dankbar und freue mich riesig für die Jungs. Sie haben so viel investiert in diese Saison und waren immer bereit, wenn es darum ging, die nächste Aufgabe anzugehen", betonte Coach Matt McIlvane. "Auch wenn wir viele Spiele gewonnen haben, es war niemals einfach, aber die Jungs haben immer gekämpft und dafür bin ich sehr dankbar. Genauso wie für alle Teammitglieder, die Teil des großen Ganzen sind. Vom Management über die Konditionstrainer, das medizinische Personal, meine Trainerkollegen, Zeugwarte und viele viele mehr."

