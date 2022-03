It's Playoff-Time!

Thomas Raffl: Wir haben so viele charakterstarke Spieler in der Mannschaft, es geht nie um nur einen Einzelnen. Auch wenn ich einen Buchstaben auf dem Trikot trage, kann man als Kapitän allein nichts 'richten', es muss das ganze Team mitziehen. Ich bin schon lange dabei, habe viel gesehen und erlebt, natürlich gebe ich Input und will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen. Aber wir haben viele Leader in der Kabine, die Verantwortung übernehmen und vorangehen, das macht uns als Mannschaft auch so stark, weil das Kollektiv noch wichtiger ist als die individuelle Klasse.