Red Bulls Salute 2021: Eishockey-Duelle der internationalen Top-Teams

Red Bulls Salute 2021

Hallo Thomas, am 14. August geht es um 17.00 Uhr zum ersten Spiel beim Red Bulls Salute aufs Eis. Mit welchen Erwartungen gehst du ins Turnier und in die Duelle gegen Bílí Tygři Liberec und HC Košice und Red Bull München?

Thomas Raffl: Für uns ist das Red Bulls Salute ein perfekter Start in die kommende Eishockeysaison. Wir haben dadurch die Möglichkeit, schon vor den ersten Pflichtspielen gegen internationale Topteams zu spielen und uns als Team einzuspielen, bevor es dann schon im September so richtig losgeht mit der Gruppenphase der Champions Hockey League.

Wie schätzt du eure Gegner ein?

Thomas Raffl: Es sind durch die Bank Top-Mannschaften und jedes Spiel wird richtig eng werden. Aber genau das reizt mich. Die Herausforderung wird uns pushen und jedes Spiel, wo ein sehr hohes Skills-Level gefragt ist, ist für uns extrem wichtig.

Für dich geht es ab dem Red Bulls Salute Schlag auf Schlag. Am 14. und 15. August spielst du mit dem EC Red Bull Salzburg in Kitzbühel um den Sieg, dann geht es für dich mit dem österreichischen Nationalteam zur Olympia-Quali nach Bratislava und Anfang September steht die Champions Hockey League an. Ein straffes Programm schon zu Saisonbeginn ...

Thomas Raffl: Ganz ehrlich: Ich liebe es, wenn ich unter Spielstress stehe. Wir hatten den gesamten Sommer Zeit, um individuell an uns zu arbeiten. Ich habe im Kraftraum Gas gegeben und gehe richtig fit in die neue Saison. Jetzt ist jedes Spiel besser als normales Training. Ich freue mich so richtig aufs Eis, ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht!

Endlich sind auch wieder Fans erlaubt – wie groß ist die Freunde, die Siege nicht mehr 'alleine' in der Eisarena zu feiern?

Thomas Raffl: Es war in der vergangenen Saison schon eine mentale Challenge vor leeren Rängen zu spielen. Natürlich haben wir uns an die Situation schon irgendwie gewöhnt, aber es fehlt einfach ein wichtiger Teil des Spiels, der Extra-Push in engen Phasen des Spiels, die Emotion von außen. Die Atmosphäre war einfach komplett anders und darum bin ich mir sicher, dass wir durch die Fans in den Eishallen unser Leistungslevel weiter erhöhen können.

Du bist als Spieler während des Spiels im sogenannten 'Tunnel', stehst auf dem Eis und gibst alles, um den Sieg zu holen. Bekommst du als Spieler mit, ob euch Fans anfeuern oder die gegnerische Mannschaft zum Sieg peitschen wollen?

Thomas Raffl: Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl vor Fans zu spielen. Das Arena-Feeling ist sicherlich einer der Gründe, warum wir den Sport so lieben. Die Fans pushen dich zu Höchstleistungen, denn niemand will vor 4.000 Fans den entscheidenden Fehler machen, du willst deine beste Leistung abrufen. Klar steigt dadurch der Druck von außen, aber ich brauche diesen Druck. Dieser macht mich besser und lässt mich am Eis bessere Entscheidungen treffen.

Thomas Raffl is back on Ice © GEPA/RedBull

Du gehst in deine elfte Saison mit den Red Bulls, bist Team-Captain und Identifikationsfigur. Wie schätzt du den aktuellen Kader ein?

Thomas Raffl: Wir sind ein starkes Team, ich denke, wir haben uns in der Sommerpause auch sehr gut mit internationalen und heimischen Top-Spielern wie Peter Schneider verstärkt. Sie wissen, dass sie beim EC Red Bull Salzburg die besten Voraussetzungen haben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und das wollen wir als Team in der kommenden Saison auch aufs Eis bringen.

Was ist in dieser Saison möglich, was sind deine Ziele?

Thomas Raffl: Als EC Red Bull Salzburg geht man immer als Mitfavorit auf den Meistertitel in die Saison, das ist ganz klar und dieser Rolle wollen wir auch gerecht werden. In der Champions Hockey League wollen wir auch wieder eine gute Rolle spielen. Die Ausgangslage in der Gruppe ist ganz gut für uns, jetzt liegt es an uns, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Und genau darum stehe ich mit den Red Bulls am Eis: Ich will Spiele gewinnen!

Du bist vor kurzem 35 Jahre alt geworden und hast schon viele Jahre Eishockey auf höchstem Niveau in den Knochen: Wie viel ist bei 'Pomsche' noch drinnen im Tank?

Thomas Raffl: Ich kann mich im Training noch immer so quälen wir vor zehn Jahren und habe den Willen, mich stetig weiterzuentwickeln. Diesen Drive, diese Leidenschaft für den Sport muss man auch mit 35 Jahren noch haben, sonst schafft man es nicht, auf Topniveau zu bleiben. Ich will mir beweisen, dass ich mit 35 noch das Eishockey spielen kann, das ich drauf habe.

Das heißt, die Fans können sich noch auf viel Raffl-Action freuen?

Thomas Raffl: Auf jeden Fall! Der größte Faktor im Sport sind Verletzungen. Ich war aber immer perfekt betreut durch die medizinische Abteilung, konnte meine Verletzungen komplett auskurieren. Daher gehe ich voll fit in die Saison, es zwickt nichts und ich schleppe keine gröberen Blessuren mit mir herum. Ich bin ready!

Thomas, wir wünschen dir und dem ganzen Team viel Erfolg beim Red Bulls Salute. Wir freuen uns auf spannende Spiele im Sportpark Kitzbühel!

Red Bulls Salute – die Teams

HC Košice (Slowakei)

Bílí Tygři Liberec (Tschechien)

Red Bull München

EC Red Bull Salzburg

Spielplan im Sportplatz Kitzbühel

14.08.2021, 17.00 Uhr: EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec

14.08.2021, 20.30 Uhr: EHC Red Bull München vs. HC Košice

Kleines Finale: 15.08.2021, 15.00 Uhr

Finale: 15.08.2021, 19:00 Uhr