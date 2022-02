Elden Ring: Der perfekte Einstieg in das Soulslike-Genre

ein – neben Namen wie The Legend of Zelda, GTA 5 oder Red Dead Redemption 2.

Japan is having a resurgence in AAA gaming after the last generation of game hardware saw substantial growth.

Elden Ring Vorschau: Das erste Gaming-Highlight für … Elden Ring will im Jahr 2022 in die Fußstapfen …

Auch Elden Ring schlägt in dieselbe Kerbe und wird mit seinem fordernden Gameplay selbst gestandenen Videospiel-Veteranen absolut alles abverlangen . Ihr werdet fluchen, in den Controller beißen und die eine oder andere Zwangspause einlegen müssen, um den Kopf freizubekommen.

Auch Elden Ring schlägt in dieselbe Kerbe und wird mit seinem fordernden Gameplay selbst gestandenen Videospiel-Veteranen absolut alles abverlangen . Ihr werdet fluchen, in den Controller beißen und die eine oder andere Zwangspause einlegen müssen, um den Kopf freizubekommen.

, was frustrierende Ruckel-Abschnitte vorheriger Spiele (Stichwort: Schandstadt in Dark Souls) vergessen macht und den Schwierigkeitsgrad spürbar absenkt.

Innerhalb der riesigen Spielwelt gibt es abseits des Hauptpfades immer etwas zu tun oder zu entdecken. Während in vorangegangenen Titeln ohne das Bezwingen eines Bossgegners kein Weiterkommen möglich war, sucht ihr euch in Elden Ring einfach eine andere Herausforderung, was für deutlich weniger Frust sorgt. Außerdem gibt es auf dem PC und den neuen Konsolen

Innerhalb der riesigen Spielwelt gibt es abseits des Hauptpfades immer etwas zu tun oder zu entdecken. Während in vorangegangenen Titeln ohne das Bezwingen eines Bossgegners kein Weiterkommen möglich war, sucht ihr euch in Elden Ring einfach eine andere Herausforderung, was für deutlich weniger Frust sorgt. Außerdem gibt es auf dem PC und den neuen Konsolen 60 Bilder pro Sekunde , was frustrierende Ruckel-Abschnitte vorheriger Spiele (Stichwort: Schandstadt in Dark Souls) vergessen macht und den Schwierigkeitsgrad spürbar absenkt.

Innerhalb der riesigen Spielwelt gibt es abseits des Hauptpfades immer etwas zu tun oder zu entdecken. Während in vorangegangenen Titeln ohne das Bezwingen eines Bossgegners kein Weiterkommen möglich war, sucht ihr euch in Elden Ring einfach eine andere Herausforderung, was für deutlich weniger Frust sorgt. Außerdem gibt es auf dem PC und den neuen Konsolen 60 Bilder pro Sekunde , was frustrierende Ruckel-Abschnitte vorheriger Spiele (Stichwort: Schandstadt in Dark Souls) vergessen macht und den Schwierigkeitsgrad spürbar absenkt.