Die 10 schwersten Elden Ring-Bosse

Spoiler! Diese Liste beinhaltet Infos und Namen von Charakteren und Bossen aus dem gesamten Spielverlauf. Unter anderem solche, die erst zum Ende von Elden Ring auftauchen. Wir vermeiden innerhalb des Textes aber Kontext zu ihrer Rolle in der Geschichte zu geben.

10. Margit, The Fell Omen

"Put those foolish ambitons to rest!" - Margit ist gnadenlos

Bevor jetzt alle eskalieren: Natürlich ist Margit im Großen und Ganzen nicht so schwer wie ein paar andere Bosse im Spiel. Allerdings ist er für viele Spieler das erste große Übel , auf das sie in den Zwischenlanden stoßen. Allein der Zorn und die Frustration, die Margit bei einem Großteil der Spielerschaft verursacht hat, zeigt, dass er diesen Platz verdient.

Radahn ist eine Achterbahnfahrt. Einmal ist er aufgrund eines Bugs viel zu einfach und reitet ohne anzugreifen vor einem her, ein anderes Mal zerstört er einen in wenigen Sekunden. Deshalb hört man die unterschiedlichsten Geschichten von Spielern. Manche fanden ihn langweilig, andere einen fordernden, toll inszenierten Kampf.

Hier wird eine eurer Waffen gegen euch verwendet. Ihr müsst nicht nur mit Commander Niall fertig werden, sondern auch mit zwei herauf beschworenen Geistern. Die Tatsache, dass ihr euch also um drei Ziele gleichzeitig kümmern müsst, während Niall mit gigantischen Hitboxen um sich wirft, macht den Kampf für viele Spieler extrem anstrengend.

