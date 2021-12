Elden Ring Vorschau: Das erste Gaming-Highlight für 2022

Soulslike-Fans haben Grund zur Freude, denn am 25. Februar 2022 erscheint mit Elden Ring endlich das neue Action-Rollenspiel aus der Feder des japanischen Game-Designers Hidetaka Miyazaki . Trotz einiger Parallelen zu den bisherigen FromSoftware-Titeln wartet Elden Ring mit einige spannenden Neuerungen auf. In unserer Vorschau verraten wir euch, warum ihr euch auf das Spiele-Highlight 2022 freuen dürft.

Soulslike-Fans haben Grund zur Freude, denn am 25. Februar 2022 erscheint mit Elden Ring endlich das neue Action-Rollenspiel aus der Feder des japanischen Game-Designers Hidetaka Miyazaki . Trotz einiger Parallelen zu den bisherigen FromSoftware-Titeln wartet Elden Ring mit einige spannenden Neuerungen auf. In unserer Vorschau verraten wir euch, warum ihr euch auf das Spiele-Highlight 2022 freuen dürft.

Sekiro: Shadows Die Twice - Das erste Spiele-Highlight … Sekiro: Shadows Die Twice wurde auf der gamescom …

Sci-Fi-Keilerei trifft Samurai: The Surge 2 vs Sekiro The Surge 2 heißt die neue Soulslike-Hoffnung aus …

So werdet ihr auch in Elden Ring etliche Male das Zeitliche segnen, fluchen und durchdrehen. Gleichzeitig aber auch lernen, verstehen und über euch hinauswachsen. Neben dem gewohnt knackigen Schwierigkeitsgrad weist Elden Ring noch mehr

So werdet ihr auch in Elden Ring etliche Male das Zeitliche segnen, fluchen und durchdrehen. Gleichzeitig aber auch lernen, verstehen und über euch hinauswachsen. Neben dem gewohnt knackigen Schwierigkeitsgrad weist Elden Ring noch mehr Parallelen zu Dark Souls und Co auf.

So werdet ihr auch in Elden Ring etliche Male das Zeitliche segnen, fluchen und durchdrehen. Gleichzeitig aber auch lernen, verstehen und über euch hinauswachsen. Neben dem gewohnt knackigen Schwierigkeitsgrad weist Elden Ring noch mehr Parallelen zu Dark Souls und Co auf.

kann man dem Game seine Herkunft nicht absprechen. Auch in den Kämpfen erinnert einiges an die indirekten Vorgänger, denn noch immer kommt ihr ohne den Einsatz von Blocks, Paraden und Ausweichmanövern nicht allzu weit.

Angesiedelt in einer düsteren Fantasy-Welt samt groteskem Gegnerdesign kann man dem Game seine Herkunft nicht absprechen. Auch in den Kämpfen erinnert einiges an die indirekten Vorgänger, denn noch immer kommt ihr ohne den Einsatz von Blocks, Paraden und Ausweichmanövern nicht allzu weit.

Angesiedelt in einer düsteren Fantasy-Welt samt groteskem Gegnerdesign kann man dem Game seine Herkunft nicht absprechen. Auch in den Kämpfen erinnert einiges an die indirekten Vorgänger, denn noch immer kommt ihr ohne den Einsatz von Blocks, Paraden und Ausweichmanövern nicht allzu weit.

Die vielleicht wichtigste Neuerung, in der sich Elden Ring von Dark Souls oder Bloodborne unterscheidet, ist die vollständig offene Spielwelt . Anstatt fest vorgegebenen schlauchigen Wegen zu folgen, entlässt euch das Action-RPG direkt nach dem Tutorial in die Open World.

Die vielleicht wichtigste Neuerung, in der sich Elden Ring von Dark Souls oder Bloodborne unterscheidet, ist die vollständig offene Spielwelt . Anstatt fest vorgegebenen schlauchigen Wegen zu folgen, entlässt euch das Action-RPG direkt nach dem Tutorial in die Open World.