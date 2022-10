Erste Bank Open: Dominic Thiem is back in Wien

Am Montag startete der Hauptbewerb der Erste Bank Open – und es wurde ein Aufgalopp der

-Stars, die bereits vergangenen Freitag beim Tiebreak-Einladungsturnier im Tennis-Zelt am Heumarkt Weltklasse-Tennis gezeigt hatten. Triumphator Karen Khachanov konnte auch am Centercourt in der Wiener Stadthalle seine starke Form ausspielen und siegte gegen J. J. Wolf in zwei Sätzen. Im Duell der beiden BassLine-Akteure Andrej Rublev und Diego Schwartzman zeigte Rublev, dass er einer der Topfavoriten auf den Turniersieg ist und ließ dem Argentinier beim 6:4, 6:1-Erfolg keine Chance. Mehr zu kämpfen hatte Taylor Fritz, der gegen Japaner Yoshihito Nishioka sogar einen Matchball abwehren musste und nach hartem Kampf nach drei Sätzen als Sieger vom Platz ging.