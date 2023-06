Michi Walkner: „Durchbeißen und durchhalten... irgendwann ist es eh vorbei“

Der Erzberg ruft und 1.500 verwegene Rider wollen gegen ihn kämpfen – bei der 27. Ausgabe des Red Bull Erzbergrodeo von 8. bis 11. Juni. Michi Walkner ist dabei Österreichs Aushängeschild. Er bereitet sich seit Monaten auf sein spektakuläres Heimrennen (im Rahmen der FIM Hard Enduro WM) vor.

Das Red Bull Erzbergrodeo 2023 live auf Red Bull TV und bei ServusTV – hier geht's zum Stream.

Das sagt GasGas-Pilot Michi Walkner über…

… die mentale Vorbereitung

Das ist ganz schwierig beim Erzbergrodeo… es gibt so viele Faktoren, die gut gehen können und mindestens genauso viele, die schief gehen können. Tatsache ist: Als Fahrer kannst du beim Erzbergrodeo niemals auf alles vorbereitet sein. Ich persönlich denke im Vorfeld aber nicht an den „worst case“, sondern immer nur an den „best case“.

… das Training von Mensch und Maschine

Ich habe mich so viel wie möglich direkt am Erzberg vorbereitet, um mich an den Untergrund zu gewöhnen. Im Winter habe ich viel Speed trainiert, speziell für den Prolog, und jetzt immer mehr Trial. Und ich arbeite seit ein paar Monaten mit einem Mentaltrainer, weil ich beim Erzbergrodeo immer extrem nervös bin.

Michi Walkner: "Ich denke immer an den best case" © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

… das Erzberg-Setup beim Bike

Das gibt es bei mir nicht. Ich fahre das ganze Jahr bei jedem Rennen mit dem gleichen Bike. Wir basteln nicht einmal an der Federung herum. Für den Prolog werden wir vielleicht die Übersetzung anpassen.

6 Min Welcome To My Garage: Hard-Enduro-Pilot Michael Walkner zeigt sein Reich Michael Walkner wird bei der Hard Enduro Weltmeisterschaft 2022 wieder richtig angreifen & mit welchen Motorrädern und Geheimwaffen der Nachwuchspiloten das macht, verrät er direkt in seiner Garage.

… die erste Entscheidung am Erzberg

Das Rennen beginnt eigentlich vor dem Rennen – mit dem Prolog: Du musst unbedingt in die erste Startreihe kommen. Das ist das Wichtigste! Wenn ich das geschafft habe, schaltet mein Kopf automatisch in den „Ganz vorne mitfahren“-Modus. Weil starten kann ich gut, das weiß ich.

… den ersten Kampf vor dem Start

Beim Erzbergrodeo geht es nicht nach der Prolog-Platzierung. Die Veranstalter lassen einfach alle 50 Leute, die in die erste Startreihe gefahren sind, gleichzeitig rein und die dürfen sich dann ihren Startplatz ergeiern. Da muss man dann ziemlich schnell und konsequent sein.

… die beste Startposition in Reihe 1

Dafür muss man sich die Situation im Startkessel genau anschauen. Normalerweise stelle ich mich so weit rechts wie möglich auf, weil bald nach dem Start eine Rechtskurve kommt, und das ist dann der kürzeste Weg. Wenn aber große Wasserlacken oder große Steine im Weg sind, dann stellt man sich besser woanders hin.

… die erste Schlüsselpassage

Der legendäre erste Steilhang und die nächsten Hänge können bereits entscheidend sein für den Erfolg oder Nicht-Erfolg, weil hier staubt es meistens voll oder es stehen große Wasserlacken auf der Strecke. Wenn du ganz vorne fahren kannst, hast du hier einen großen Vorteil.

… über die Staugefahr in der Anfangsphase

In den ersten Minuten musst du schauen, dass du fehlerfrei an der Spitze fährst – am besten bis zu Carl's Dinner. Sobald du einen Fehler machst, überholen dich gleich 30 Fahrer, weil am Anfang alle eng beieinander ist. Dann stehst du bei einer der kommenden Passagen sicher im Stau. Letztes Jahr war das kurz nach dem Checkpoint Machine, da wartest du schon mal 20 Minuten.

… über seinen Beziehungsstatus zu Carl‘s Dinner

Es ist kompliziert… Ich habe noch keinen Frieden geschlossen. Carl’s Dinner liegt mir körperlich nicht so, weil ich ziemlich klein bin. Außerdem taugt es mir einfach nicht, das Motorrad durch die Gegend zu schieben. Ich möchte lieber fahren, das Tragen ist irgendwann nicht mehr lustig. Aber mir ist klar: Carl‘s Dinner ist DIE Schlüssel-Passage, wo du extrem viel verlieren, aber auch extrem viel gewinnen kannst.

… seine Strategie in Carl's Dinner

Zuerst einmal durchschnaufen, dann einfach durchbeißen und durchhalten. Von Meter zu Meter kämpfen und schauen, dass ich keine Stillstand-Phasen habe. Immer weiter, immer weiter… Irgendwann ist es dann eh vorbei. Irgendwann ist dann eh Schluss.

WM-Start 2023: Michi Walkner holt in Serbien Platz 5 © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

... die richtige Linienwahl in Carl’s Dinner

Bis jetzt bin ich Carl's Dinner zu Fuß drei- oder viermal abgegangen, hab mir die beste Linie angeschaut und dann versucht, genau diese Linie zu fahren. Heuer wird das schwieriger, weil wir nicht mehr besichtigen dürfen. Im Moment gilt: Wer besichtigt, wird disqualifiziert. Ich werde also versuchen, weit nach vorne zu schauen und in keine Sackgasse abzubiegen. Weil nur 1 Meter neben einer guten Spur kannst du in ein tiefes Loch fallen, aus dem du nicht mehr rauskommst.

… die Strategie „Copy and Paste“

Lernen von den anderen funktioniert in Carl’s Dinner leider nicht. Dass zwei Fahrer mit dem gleichen Tempo hintereinander durchfahren, hat es hier noch nicht gegeben. Es genügt ein kleiner Fehler und die Abstände ziehen sich sofort auseinander, man verliert 10 Meter und dann sieht man die Spur des anderen nicht mehr. Ich muss da wirklich selber durchkommen.

… die Zeit nach Carl’s Dinner

Wenn ich durch bin, fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Dann schaue ich kurz auf die Uhr und denke mir: Jetzt habe ich es geschafft, jetzt kommen nur noch coole Sachen. Alles, was nach Carl's Dinner kommt, taugt mir richtig: Waldstücke, wie die grüne Hölle, oder der Motorex Highway, der mir sehr gut liegt. Hier kann ich Zeit gutmachen.

… die weiteren Herausforderungen

Ziemlich anspruchsvoll, aber nicht unfahrbar ist die Sektion Dynamite. Die taugt mir auch. Danach fährt man ins Ziel runter und da warten noch richtig steile und teilweise gefährliche Abfahrten. Man darf also nicht glauben, jetzt fährt man nur noch bergab ins Ziel. Da sind g‘scheit riskante Stellen dabei.

Erzbergrodeo-Finisher: 2022 auf Platz 6 nach 3 Stunden und 40 Minuten © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

… Vor- und Nachteile von Platz 1

Platz 1 ist grundsätzlich natürlich das Beste, vor allem im Ziel. Aber bei neuen Sektionen ist es eher blöd, wenn du erster bist. Dort machst du dann die Arbeit der Streckenbauer, weil du eine Spur reinfahren musst. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich nach dem Start und bei den ersten Steilhängen auf Platz 1 fahren. Bei den schwierigen Passagen nehme ich mich ein bisschen zurück und lasse die anderen die Arbeit machen. Und zum Schluss übernehme ich wieder die Führung. Das wäre perfekt.

… die gnadenlose Streckenführung

Letztes Jahr haben die Veranstalter fast übertrieben, aber der Grat zwischen schaffbar und unfahrbar ist halt extrem schmal. Bei der aktuellen Leistungsdichte kommen entweder 15 Fahrer rauf oder gar keiner. Ich halte es für gescheiter, wenn es mehr Finisher gibt statt Passagen, die gar keiner mehr schaffen kann.

… seine Siegchancen beim Erzbergrodeo

Wenn alles passt, kann es wirklich passieren, dass ich gewinne. Aber ich sehe mich nicht als Topfavorit, weil das Erzbergrodeo noch nicht meine Stärke ist.

3 Min Action Highlights – Red Bull Erzbergrodeo Erlebe die Action, wenn 1.500 Fahrer und Tausende von Fans in die Bergbaustadt Eisenerz in Österreich kommen.