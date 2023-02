. Während die Gäste aus Rom nicht nur auf der Trainerbank mit Star-Coach "The Special One" Jose Mourinho, sondern auch auf dem Rasen auf Routine setzten, schickte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle im Sechzehntelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League die jüngste Elf der Vereinsgeschichte auf's Feld – im Schnitt 23 Jahre, 243 Tage.

In der ausverkauften Red Bull Arena zeigten die Hausherren gleich, dass sie nicht vor Ehrfurcht erstarren, weil die prestigeträchtige AS Roma zu Gast ist. Die Mannschaft spielte vor allem in der ersten halben Stunde richtig guten Fußball und bewies ab der ersten Minute, dass sie jederzeit in der Lage sind, einem europäischen Spitzenteam rund um Weltstars wie Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy und Co. Paroli bieten zu können.

