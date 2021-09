EuroSkills 2021: Die EM der Berufe in Graz

" finden von 22. bis 26. September 2021 zum ersten Mal überhaupt in Österreich statt. In diesem Zeitraum verwandelt sich die Murmetropole Graz in die Hauptstadt der Fachkräfte – und feiert dies am 22. September mit einer beeindruckenden Opening Ceremony ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Graz.

Einen Tag später geht es dann für die jungen Fachkräfte aus ganz Europa so richtig los: Die Wettbewerbstage gehen von 23. bis 25. September im Schwarzl Freizeitzentrum über die Bühne. Zwischen 8.30 und 17.30 Uhr ist das Gelände für Besucher geöffnet, die Wettkämpfe finden am 23. und 24. September von 9.00 bis 17.00 Uhr und am 25. September von 9.00 bis 16.00 Uhr statt. Insgesamt werden rund 10.000 Besucher pro Tag erwartet. Die Schlussfeier inklusive Medaillenverleihung steigt dann am Sonntag, den 26. September, ab 16.00 in der Grazer Stadthalle.

Vom Gartengestalter über „Mobile Robotics“ bis zum talentierten Koch: In der “Skills Village” auf rund 70.000 Quadratmetern werden in 38 Berufs-Wettbewerben die Europameister gekürt, außerdem spielen auch zehn zusätzliche Präsentationsberufe eine wichtige Rolle. Denn das Ziel der "EuroSkills" ist es, neben dem internationalen Wettkampf, jungen Leuten zu zeigen, dass eine qualifizierte berufliche Ausbildung sehr wichtig ist. Darum sind auch die Side-Events ein wichtiger Teil der europäischen Fachkräftemeisterschaften in Graz.

