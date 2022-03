Diese Spiele bilden das Line-Up von EVO 2022

The King of Fighters XV

Dieses Jahr soll es wieder soweit sein: Vom 5. bis 7. August findet im Mandalay Bay in Las Vegas Evolution 2022 statt. Das letzte “echte” EVO ist mittlerweile 3 Jahre her. 2019 konnte die Fighting Game Community zum letzten Mal für das größte Open-Bracket-Turnier der Welt zusammenkommen. Zwar vertröstete EVO Online im vergangenen Jahr die hungrigen Fans, aber das Gefühl eines Offline-Events konnte es natürlich weder für Spieler, noch Zuschauer erreichen.

In der Nacht vom 8. auf den 9. März verkündete EVO ihr Spiele-Line-Up für das diesjährige Event. Unter den 9 angekündigten Titeln ist ein breiter Mix aus Games unterschiedlicher Zielgruppen. Neben den üblichen Verdächtigen, wie dem aktuellen Tekken, Street Fighter und Mortal Kombat, finden sich dieses mal zahlreiche Anime-Games auf der Liste. Zurecht. Viele der Spiele, welche einen Platz im EVO-Roster von 2022 erhalten haben, konnten in den vergangenen Jahren durch ihren hervorragenden Netcode die Offline-Dürre überstehen.