Fiesta Max-icana: Verstappen feiert seinen nächsten Triumph

Das Autódromo Hermanos Rodríguez bedeutet für die Formel 1: ganz dünne Luft! Die Rennstrecke vor Mexiko Stadt liegt exakt 2.285 Meter über dem Meeresspiegel – eine extreme Herausforderung für Menschen und Motoren. Windschatten gibt's trotzdem und den hat Max Verstappen beim Start optimal genützt, um gleich in Kurve 1 von Platz 3 auf Platz 1 vorzustürmen und dann souverän zu gewinnen.

Das Autódromo Hermanos Rodríguez bedeutet für die Formel 1: ganz dünne Luft! Die Rennstrecke vor Mexiko Stadt liegt exakt 2.285 Meter über dem Meeresspiegel – eine extreme Herausforderung für Menschen und Motoren. Windschatten gibt's trotzdem und den hat Max Verstappen beim Start optimal genützt, um gleich in Kurve 1 von Platz 3 auf Platz 1 vorzustürmen und dann souverän zu gewinnen.

Das Autódromo Hermanos Rodríguez bedeutet für die Formel 1: ganz dünne Luft! Die Rennstrecke vor Mexiko Stadt liegt exakt 2.285 Meter über dem Meeresspiegel – eine extreme Herausforderung für Menschen und Motoren. Windschatten gibt's trotzdem und den hat Max Verstappen beim Start optimal genützt, um gleich in Kurve 1 von Platz 3 auf Platz 1 vorzustürmen und dann souverän zu gewinnen.