F1 2021: Tipps zum My Team-Modus

In F1 2020 feierte der My Team-Modus Premiere . Dabei mauserte sich der beliebte Spielmodus, der die Rennsimulation mit einem Motorsport-Manager kombiniert , zu einem echten Fan-Favoriten. Auch in F1 2021 ist My Team abermals mit von der Partie und wartet mit ein paar spannenden Neuerungen auf. Wir liefern euch die besten Tipps und Tricks für den Start.

In My Team nehmt ihr als Fahrer-Manager mit eurem eigenen Rennstall an der Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 teil. Neben den eigentlichen Grand Prix‘ lenkt ihr die Geschicke eures Teams und seid für Forschung und Entwicklung, Sponsorendeals und Fahrer verantwortlich .

Nachdem ihr Design eures Boliden und das Aussehen eures Fahrers festgelegt habt, steht ihr bei der Wahl des Hauptsponsors vor der ersten wichtigen Entscheidung. Zur Auswahl stehen acht fiktive Firmen , die mit unterschiedlichen Boni aufwarten:

Sponsor Unterzeichnung Zielbonus Wöchentl. Einkommen Ziel X-Förmig $ 4,2 Mio. $ 1,68 Mio. $ 280.000 Beende eine volle Saison RGB $ 4,4 Mio. $ 2,24 Mio. $ 268.800 10. oder besser in der Konstrukteurs-WM Xenon Dynamics $ 4,5 Mio. $ 4,03 Mio. $ 268.800 15 Punkte für die Konstrukteurs-WM in einer Saison Echo $ 4,6 Mio. $ 3,92 Mio. $ 263.200 Als Team 2x in den Punkten in einer Saison Oxy $ 4,7 Mio. $ 3,92 Mio. $ 268.800 8. oder besser in der Konstrukteurs-WM Monnaie Paris $ 4,9 Mio. $ 3,47 Mio. $ 257.600 5 Punkte für die Konstrukteurs-WM in einer Saison DuoTone $ 5,1 Mio. $ 4,25 Mio. $ 252.000 5 Punkte-Platzierungen als Team in einer Saison Moon $ 5,2 Mio. $ 4,7 Mio. $ 257.600 25 Punkte in der Konstrukteurs-WM in einer Saison

Gerade die ersten beiden Sponsoren eignen sich auch für Neueinsteiger in F1 2021, da die zu erfüllenden Ziele kaum ein Problem darstellen dürften. Die letzten beiden Sponsoren bietet einen hohen Bonus bei der Erfüllung der Ziele, die allerdings schwieriger zu erreichen sind.

Das wöchentliche Einkommen könnt ihr dabei eher vernachlässigen . Wählt den Sponsor, dessen Ziel ihr erreichen könnt. Da euer Teamkollege in der ersten Saison kaum Chancen haben dürfte, in die Punkte zu fahren, seid ihr dabei eher auf euch allein gestellt.

Erreicht ihrer Fahrerlevel 5, 10, 15 und 25 , schaltet ihr je einen weiteren Sponsorenplatz frei. Diese verfügen über kürzere Verträge und liefern Boni abhängig von den wöchentlichen Zielen. Vergleicht unbedingt die Vertragskriterien im Sponsoren-Menü um die zu finden, deren Ziele ihr am besten erfüllen könnt.

Bei manchen Sponsoren erhöht sich der Zielbonus durch eure Anerkennung © Codemasters

02 Die Wahl des Motors in My Team

Habt ihr euch für einen Hauptsponsor entschieden gilt es, den richtigen Motorenhersteller für euren neuen Rennstall zu wählen. Zur Wahl stehen:

Renault (82 Leistung, 86 Haltbarkeit) – Kosten: $ 1,9 Mio.

Honda (90 Leistung, 89 Haltbarkeit) – Kosten: $ 2.8 Mio.

Mercedes (95 Leistung, 84 Haltbarkeit) – Kosten: $ 2,9 Mio.

Ferrari (89 Leistung, 95 Haltbarkeit) – Kosten: $ 3,0 Mio.

Die Kosten für den Vertrag werden direkt vom Abschlussbonus des Sponsors abgezogen . Da zu Beginn vor allem die Haltbarkeit des Motors entscheidend ist (die sich mithilfe der Forschung und Entwicklung verbessern lässt), stellt Honda die beste Wahl dar. Die 200.000 US-Dollar, die ihr im Vergleich zu Ferrari spart, könnt ihr in einen besseren Teamkameraden oder Upgades investieren.

Der Honda-Motor leistet gute Dienste © Codemasters

03 Zweiter Fahrer / Teamkamerad

Danach gilt es, den zweiten Fahrer für euren Rennstall festzulegen. Bevor ihr euch die Geschicke von Max Verstappen , Pierre Gasly oder anderen realen Fahrern sichern könnt, müsst ihr euch mit einem Teamkollegen aus der Formel 2 begnügen.

Die Auswahl solltet ihr anhand der Werte vornehmen, denn alle Fahrer verfügen über fünf individuelle Werte :

Experience: Hat Auswirkungen auf die Ressourcenpunkte für Fahrzeug-Upgrades

Racecraft: Das fahrerische Talent umfasst die Fähigkeit zum erfolgreichen Überholen

Awareness: Die Fähigkeit des Fahrers, Unfälle und Fehler zu vermeiden

Pace: Das allgemeine Tempo des Fahrers, kompetitive Rundenzeiten zu fahren

Focus: Die aktuelle Form und Laune des Fahrers

Experience und Focus sind für den Einstieg die wichtigsten Werte . So erhaltet ihr mehr Forschungspunkte für euer Team, während Focus auch Auswirkungen darauf hat, wie gut sich euer Teamkollege im Laufe der Saison weiterentwickeln kann. Am Ende der Saison könnt ihr einen neuen Fahrer unter Vertrag nehmen.

Bis ihr euch Max Verstappen als Teamkollegen leisten könnt, dauert es. © Codemasters

Auch in diesem Jahr spielen die Interviews im My Team-Modus von F1 2021 wieder eine wichtige Rolle. Achtet in den Gesprächen darauf, die Abteilungen eures Teams zu loben , wann immer es möglich ist. Das hat positive Auswirkungen auf die Arbeitsgeschwindigkeit und verbessert die Chance, dass Upgrades erfolgreich abgeschlossen werden können.

Viele Interview-Antworten haben Auswirkungen auf euer Team © Codemasters

05 Füllt euren Kalender

Zwischen den Grand Prix‘ der F1-Weltmeisterschaft könnt ihr den Kalender mit verschiedenen Aktivitäten füllen. Gerade, wenn ihr eine kürzere Saison im My Team-Modus wählt, ist das Maximieren der Aktivitäten von entscheidender Bedeutung.

Jedes Event hat eine unterschiedliche Länge und liefert euch entweder einen Bonus auf die Moral verschiedener Abteilungen, Ressourcenpunkte, Werte eures Teamkollegen, Geld oder Ansehen für Fahrer und Team. Managet die vorhandene Zeit so effizient wie möglich , um die Performance des Teams zu verbessern.

Die Zeitfenster zwischen Events gilt es möglichst effektiv zu füllen. © Codemasters

06 Kritische Events

Immer wieder werdet ihr im My Team-Modus in euer Hauptquartier gerufen, um bei kritischen Events eine Entscheidung zu treffen . Obwohl dies anfangs etwas nervig wirkt, solltet ihr euch unbedingt Zeit nehmen und die Texte genau durchlesen.

Diese Ereignisse haben positive oder negative Auswirkungen auf euer Team, euren zweiten Fahrer oder euer Budget und können auf lange Sicht den Unterschied ausmachen .

Ssetzt ihr euren Teamkollegen in den Simulator, um seine Pace oder Awareness zu verbessern? Gönnt ihr den Mechanikern eine Pause, um die Motivation zu erhöhen? Wie geht ihr mit dem Wasserschaden in einer Abteilung um? F1 2021 konfrontiert euch in My Team mit verschiedenen Entscheidungen, deren Folgen manchmal nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Nehmt euch die Zeit für die Events und lest euch die Texte genau durch.

Kritische Zufallsevents sorgen in My Team für Abwechslung © Codemasters

07 Verbessert die Zuverlässigkeit

In eurer ersten Saison des My Team-Modus von F1 2021 stellt die Zuverlässigkeit eures Boliden das größte Problem dar. Motoren, Getriebe und andere Fahrzeugteile können schnell den Geist aufgeben. Es gilt also anfangs, schnellstmöglich die Zuverlässigkeit zu verbessern. Doch wie bewerkstelligt ihr das am besten?

Investiert eure ersten Ressourcenpunkte in die Abteilung für Strapazierfähigkeit

Füllt euren Kalender zu Beginn mit Terminen, die die Moral der Strapazierfähigkeitsabteilung steigern

Lobt in Interviews wann immer es möglich ist die Zuverlässigkeit eures Wagens

Stattet die Abteilung für Strapazierfähigkeit unbedingt als erstes mit Verbesserungen aus

Eine verbesserte Zuverlässigkeit entlastet auch eure Boxencrew © Codemasters

08 Forschung & Entwicklung: Beste Upgrades

Das Forschungs- und Entwicklungsmenü präsentiert sich in F1 2021 generalüberholt und deutlich aufgeräumter als noch im vergangenen Jahr. Was vor allem Einsteiger freuen dürfte, da die Upgrades diesmal verständlicher gestaltet wurden.

Zudem können nun bis zu drei Upgrades gleichzeitig entwickelt werden. Die Detailansicht der Upgrades verrät zudem, wie hoch die Chance ist, dass die Entwicklung fehlschlägt. Fokussiert euch zu Beginn vor allem auf Entwicklungen, die eine niedrige Fehlschlagrate haben.

Konzentriert euch anfangs zudem auf die Bereiche Strapazierfähigkeit, Aerodynamik und Motor . So minimiert ihr Ausfälle und erhöht gleichzeitig das Handling und die Power eures F1-Boliden. Stattet, wenn möglich, die Abteilungen selbst mit Upgrades aus. So verringert ihr die Fehlschlagrate oder verbessert die Generierung von Ressourcenpunkten deutlich – Abteilungsupgrades lohnen sich immer.

Die ersten Punkte wandern in Aerodynamik und Strapazierfähigkeit © Codemasters Upgradet die Einrichtungen, um die Entwicklung zu verbessern © Codemasters

09 Mehr Ressourcenpunkte

Die benötigten Ressourcenpunkte sammelt ihr in Rennen, aber auch für das Erreichen von Zielen in den Freien Trainings . Schließt also möglichst immer alle Sessions eines Rennwochenendes ab. Wem das immer noch nicht schnell genug geht, der kann im Menü von F1 2021 noch mehr Ressourcenpunkte herausholen.

Navigiert dazu im Menü zum Punkt “Einstellungen“ -> “Karriereeinstellungen“ . Dort habt ihr unter anderem die Möglichkeit, die Ressourcenrate (aber auch die Geldrate oder Anerkennung) für den My Team-Modus zu erhöhen.

Nutzt die Freien Trainings, um die Kurse kennenzulernen. © Codemasters

10 Schaltet Fahrerboni frei

Ebenfalls sehr nützlich sind die freischaltbaren Fahrerboni im My Team-Modus von F1 2021. Diese findet ihr im “Firma“-Tab des Spielmodus beim Unterpunkt “Verträge“ . Hier könnt ihr Boni in vier verschiedenen Kategorien sowie drei Stufen erwerben:

Social Media Team: Erhöht eure Fahreranerkennung

Leistungsanalyse: Reduziert die Motorenabnutzung

Medien-Coaching: Schaltet zusätzliche (nützliche) Interview-Antworten frei

Entwicklungsfeedback: Erhöht die Generierung von Ressourcenpunkten

Habt ihr alles eingestellt und vorbereitet, steht eurem ersten Rennwochenende nichts mehr im Wege. Unser Guide zu F1 2021 liefern euch weitere Tipps und Tricks, wie ihr das Geschehen auf der Strecke dominiert.