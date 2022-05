Premiere unter Palmen: Max Verstappen feiert Party in Miami

Max Verstappen ist – wieder einmal – in die Geschichtsbücher gefahren: Der Holländer hat mit einem guten Start und perfekter Reifenkontrolle den allerersten F1 Grand Prix in Miami gewonnen. Damit bleibt Max in dieser Saison quasi unschlagbar: Denn jedes Mal, wenn er ins Ziel gekommen ist, hat er auch gewonnen... 💪