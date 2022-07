F1 22 My Team Tipps: So fahrt ihr an die Spitze

Ihr startet mit knappen Ressourcen am Ende des Feldes und müsst erst einmal Fabriken und Einrichtungen aufbauen, um konkurrenzfähig zu werden.

Hier stehen euch zu Beginn bereits 5 Mio. US-Dollar an Budget, 6 Anerkennung und eine Fabrik zur Verfügung. Somit könnt ihr direkt zum Start um Punkte mitfahren.

