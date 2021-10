F1 re-live: Max Verstappen treibt seinen Bullen in Texas zum Sieg

Platz 1 für Max Verstappen, Platz 3 für Sergio Pérez in Austin – das bedeutet für Red Bull Racing die 199. und 200. Platzierung am Formel 1-Podium in der Team-Geschichte. Und es bedeutet vor allem: Herausforderung USA Grand Prix erfolgreich erledigt! Denn der "Circuit of The Americas" in der texanischen Hauptstadt gilt eigentlich als typische Mercedes-Strecke...