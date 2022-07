Die Macht der F1-Strategen: Was passiert, wenn etwas passiert?

Keine Strategie zu haben, ist eine schlechte Grundlage für gute Entscheidungen. – Das sagt Jonathan Eddolls. Der 41jährige Brite weiß, wovon er spricht. Er ist "Head of Trackside Engineering" bei der Scuderia AlphaTauri und trägt im Fall der (Un)Fälle die Verantwortung für alle strategischen Entscheidung. Im Interview verrät Jonathan Eddolls, warum eine Safety Car-Phase sein Team kaum überraschen kann, wie Teamchef Franz Tost auf Alleingänge seiner Piloten reagiert und was die Teams von ihren Gegner während des Rennens tatsächlich wissen.

Sobald ein Safety Car auf die Strecke fährt, ändert sich alles im Rennen. Für die Fans und Zuschauer wirkt diese Situation oft chaotisch. Was passiert bei den Teams wirklich?

Eine Safty Car-Phase ist für uns weniger überraschend, als viele vielleicht glauben. Wir sind meistens darauf vorbereitet, weil wir viele Pläne haben. Wir simulieren im Vorfeld 3 bis 4 Millionen Rennen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten und haben bereits eine Vorstellung, wie das Rennen ablaufen könnte. Darauf aufbauend definieren wir genaue Zeitfenster, in denen wir bei einem Safety Car in die Box kommen. Manchmal hört man am Funk, dass der Ingenieur zum Fahrer sagt, dass das Safety Car-Fenster jetzt offen ist. Das bedeutet, dass er bei einem Safety Car sofort zum Reifen wechseln fahren soll, auch wenn das eigentlich erst 10 Runden später geplant gewesen wäre. Diese Entscheidung live zu treffen, wäre ohne Vorbereitung sehr schwierig, und es wäre eher wahrscheinlich, eine falsche Entscheidung zu treffen.

Jonathan Eddolls, Franz Tost und Pierre Gasly © Getty Images / Red Bull Content Pool

Wie oft werden die ursprünglichen Pläne während des Rennens überarbeitet?

Die Strategen und ich besprechen alle 4 bis 5 Runden die nächsten möglichen Schritte. Denn wenn wir warten, bis etwas passiert, haben wir normalerweise nur eine Kurve, um zu reagieren – und das ist eine schlechte Basis für eine gute Entscheidung.

Wovon hängt die Entscheidung zum Boxenstopp grundsätzlich ab.

In erster Linie natürlich vom Zustand der Reifen. Wenn sie schon beginnen abzubauen, dann ist die Entscheidung klar: Box, Box, Box. Wenn die Reifen aber noch sehr gut funktionieren, dann machen wir einfach einen Stopp weniger. Außerdem müssen wir überlegen, wo wir nach dem Boxenstopp vermutlich rauskommen. Wenn wir 5 Autos hinter uns haben und glauben, dass nur 4 davon auch Reifen wechseln, dann ist klar, dass wir einen Platz verlieren werden. Solche Szenarien spielen alle 5 Runden durch.

Von wem und mit welchen Daten werden die Entscheidungen getroffen?

Als Chefingenieur an der Pit Wall bin grundsätzlich ich dafür zuständig – gemeinsam mit unserem Chefstrategen. Außerdem gibt es eine Gruppe von Strategen im Team der Ingenieure im Operations Room. Sie füttern uns mit Daten und Zeitmodellen. Und wir haben eine Simulation laufen, die uns hilft, das Renngeschehen schnell zu analysieren. Natürlich sind wir auch mit den Fahrern in ständigem Kontakt, zum Beispiel wegen dem Zustand der Reifen.

Wer trifft die Entscheidung, wenn es unterschiedliche Meinungen im Team gibt?

Letztendlich liegt die Verantwortung bei mir. Jeder Fahrer und jede Gruppe von Ingenieuren versucht immer, das Beste für ihr Auto herauszuholen. Sie wollen die Situation für ihre Seite der Box optimieren. Das kann unter Umständen nicht zum besten Ergebnis für das Team führen. Wenn ich so etwas sehe, muss ich eingreifen, denn wir wollen das beste Ergebnis für unser Team. Für diese Situationen haben wir ein Regelwerk, damit die Entscheidungen keine Überraschung für die Fahrer sind. Wir wollen alles so fair wie möglich handhaben.

Können die Fahrer die Entscheidungen des Teams "overrulen"?

Das sollten sie nicht tun, sonst wäre Franz Tost sehr verärgert. Wir alle regen uns in so einer Situation auf, aber er ganz besonders. Unsere Fahrer wissen das und sie wissen auch, dass wir als Team gemeinsam stärker sind. Im Allgemeinen haben wir keine Probleme mit eigenmächtigen Entscheidungen der Fahrer auf der Strecke, weil bei uns alles sehr transparent abläuft. Aber wenn das Visier runter ist, kann man sie manchmal nicht stoppen.

Pierre Gasly: Wenn das Visier runter ist, sind die Fahrer nicht zu stoppen © GEPA pictures / Red Bull Ring

Würde sich Franz Tost als Team-Manger dann aktiv einschalten?

Der Teammanager hat in unserer Struktur weniger Einfluss auf so eine Situation. Es ist dann eher so, dass ich mich freundschaftlich mit ihm austausche.

Wie herausfordernd ist der Red Bull Ring aus strategischer Sicht?

Der Red Bull Ring ist eine herausragende Strecke, was die Kurventypen angeht. Es gibt fast keine mittelschnellen Kurven, sie sind entweder langsam oder sehr, sehr schnell. Einer der wichtigsten Punkte sind dabei die Reifen – am Red Bull Ring fahren wir mit den weichsten Mischungen. Das bedeutet: Durch die vielen Hochgeschwindigkeits-Kurven ist der Reifenverschleiß hoch und wird zu einem Problem im Rennen. Das müssen wir in unseren Plänen berücksichtigen.

Kannst du uns eine typische strategische Überlegung verraten?

Der Streckenteil zwischen den Kurven 9 und 10 ist wegen des DRS Detection Points sehr wichtig. Der Rückstand zum Vordermann sollte hier nur eine Sekunde betragen und das entscheidet sich bereits in den Kurven 6, 7 und 8. Wenn unser Auto zu langsam ist, verlieren wir die DRS-Zone und fallen noch weiter zurück. Umgekehrt kannst du die Lücke schließen und überholen. Wir müssen uns also ständig überlegen, wo und wie wir maximalen Speed aus unserem Auto herausholen.

Welche Möglichkeiten hast du an der Pit Wall, das Auto auf der Strecke zu beeinflussen?

Die aktuellen Regeln erlauben es nicht, das Engine Mapping, also die Einstellungen des Motors, umzustellen. Was wir aber beeinflussen können, ist, wo wir die kinetische Energie verwenden. Wir haben dafür unterschiedliche Modi, um eine bestimmte Energiemenge pro Runde einzusetzen. Für eine schnelle Rundenzeit nutzen wir sie zum Beispiel am Anfang einer jeder Geraden. Wenn wir allerdings überholen wollen, ist die optimale Rundenzeit egal.

Da geht es nicht nur um Höchstgeschwindigkeit, sondern auch darum, dass nach dem Überholen noch genügend zusätzliche Energie vom MGU-K vorhanden ist, um in den nächsten Kurven vorne bleiben zu können. Wenn wir uns verteidigen, werden wir die Energie nicht an Stellen einsetzen, wo Überholen schwierig ist. Denn selbst wenn das Auto hinter uns schneller ist, es kommt in den Kurven 5, 6 und 7 nicht an uns vorbei.

Das alles planen wir lange vor dem Rennen und wir haben für alle Herausforderungen unterschiedliche Angriffs- und Selbstverteidigungs-Modi. Diese Änderungen können wir live im Rennen vornehmen.

Wie oft pro Runde werden die Modi umgestellt?

Wir müssen das nicht in jeder Kurve ändern, dafür gibt es ja die Modi, die dem Fahrer in der jeweiligen Situation eine optimale Einstellung für eine ganze Runde liefert. Was der Fahrer typischerweise aber in jeder Runde ändert, sind die Bremsbalance, das Differential und die

die Motorbremse. Außerdem haben die Fahrer zusätzliche Setup-Einstellung am Lenkrad, die sie drücken oder ziehen können. In Summe machen sie das vielleicht vier- bis fünfmal pro Runde.

Chef-Ingenieur Jonathan Eddolls und Team-Chef Franz Tost © Getty Images / Red Bull Content Pool

Dürfen die Fahrer Einstellungen verändern, ohne mit der Box Rücksprache zu halten?

Üblicherweise sagt uns der Fahrer, wo er Probleme hat, zum Beispiel mit der Linie im Scheitelpunkt in Kurve 3. Unsere Performance-Ingenieure schauen sich dann die Balance des Autos an und versuchen, das Problem zu verstehen. Am Freitag hatte der Wind am Red Bull Ring einen großen Einfluss. Beim Anbremsen auf Kurve 3 war starker Gegenwind und damit fühlen sich die Autos fantastisch an, weil man zusätzlichen Abtrieb bekommt. Aber dann biegen die Fahrer ab und der Gegenwind wird zu Rückenwind und plötzlich fühlt es sich an, als ob das Auto übersteuern will.

Genau dafür haben wir spezielle Einstellungen bei der Bremsbalance oder der Motorbremse. Diese Dinge können wir von Kurve zu Kurve ändern, aber vernünftiger ist es natürlich, das Auto so einzustellen, dass es in möglichst vielen Kurven dem Optimum nahekommt.

Wie oft haben die Strategen mit den Fahrern Kontakt?

Außer dem Renningenieur spricht bei uns niemand mit dem Fahrer. Wenn wir eine Nachricht weitergeben wollen, sagen wir es dem Renningenieur und von dort geht es zu den Fahrern. Es hat sich bewährt, dass nur eine Person für die gesamte Kommunikation zuständig ist.

Was wisst ihr während des Rennes von den anderen Teams?

Heutzutage wissen wir fast alles über die anderen Teams. Und sie auch über uns. Wir haben für jede einzelne Runde GPS-Daten und sehen ganz genau, was die anderen tun – ob sie die Reifen schonen, wo sie angreifen werden oder wie sie sich verteidigen wollen. Außerdem können wir die gesamte Team Communication mithören. Wenn wir also live gegen ein anderes Auto fahren, dann schalte ich den jeweiligen Funkverkehr ein. Wenn ich höre, dass sich der gegnerische Fahrer über seine Reifen beschwert und in Kurve 3 wirklich Problem hat, dann sagen wir unserem Fahrer: "Hey, das ist der Moment, um etwas zu unternehmen." Wir hören also alles, aber sie auch. Das ist ein Teil des Spiels.

Hab ihr auch eine "Videoüberwachung" der anderen Teams?

Wir bekommen alle Onboard-Videos von allen Fahrern. Wenn wir zum Beispiel mit GPS sehen, dass Alonso in Kurve 3 immer schneller ist als wir, dann sage zu den Ingenieuren im Operations Room: Schaut euch das onboard an, und sagt uns, ob er eine andere Linie fährt oder was er sonst anders macht? Die Antwort geben wir dann live an unsere Fahrer weiter. Das ist hilfreich im Qualifying, wo wir jede einzelne Runde direkt vergleichen, um zu verstehen, wo wir besser oder schlechter ist. Es ist wichtig, den Fahrern sagen zu können, dass es noch ein bisschen mehr geht – das hilft uns, unser Limit zu finden.