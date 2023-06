Das gibt's (nur) am Red Bull Ring: 5 Highlights am F1-Wochenende!

Wenn du Fahrer und Teamchefs hautnah erleben willst, ist der Styrian Green Carpet ein "place to be". Von Max Verstappen bis Toto Wolff – hier nehmen sich die Stars Zeit für die Fans – inklusive Selfies und Autogramme. ℹ️

Wenn du Fahrer und Teamchefs hautnah erleben willst, ist der Styrian Green Carpet ein "place to be". Von Max Verstappen bis Toto Wolff – hier nehmen sich die Stars Zeit für die Fans – inklusive Selfies und Autogramme. ℹ️ Treffpunkt: Sonntag von 9 – 11 Uhr vor dem Welcome Center des Red Bull Ring.

Wenn du Fahrer und Teamchefs hautnah erleben willst, ist der Styrian Green Carpet ein "place to be". Von Max Verstappen bis Toto Wolff – hier nehmen sich die Stars Zeit für die Fans – inklusive Selfies und Autogramme. ℹ️ Treffpunkt: Sonntag von 9 – 11 Uhr vor dem Welcome Center des Red Bull Ring.