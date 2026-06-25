Der Red Bull Ring zählt zu den schnellsten Rennstrecken der Welt. Absoluter Topspeed: 337,8 km/h von

Sergio Perez

(Force India) – gefahren 2016 mit DRS und Windschatten. Im Vorjahr wurde

Oscar Piastri

(McLaren) im Qualifying mit 322,7 km/h geblitzt. Was dürfen wir in diesem Jahr erwarten? Langsamere Rundenzeiten, aber einen deutlich höheren Topspeed von bis zu 350 km/h. Mercedes-Chef

Toto Wolff

glaubt sogar: „Wenn die volle Power abgerufen wird, kratzen wir an der 400-km/h-Grenze."