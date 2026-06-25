F1
ℹ️ Mit ServusTV bist du beim Österreich GP hautnah dabei – hier siehst du alle Sessions von Freitag bis Sonntag im Free-TV und im kostenlosen Livestream.
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Warm up für den Österreich GP: Die wichtigsten Infos vor dem Start
👉 Red Bull Racing präsentiert den Zeitplan
👉 Der aktuelle WM-Stand
Nur damit niemand behaupten kann, er oder sie hätten das nicht gewusst: Hier der aktuelle Stand in der Fahrerwertung vor dem Österreich GP 👇
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 Punkte
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 Punkte
- George Russell (Mercedes) – 106 Punkte
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75
- Lando Norris (McLaren) – 73
- Oscar Piastri (McLaren) – 68
- Max Verstappen (Red Bull) – 55
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3.500: Max will eine Schallmauer durchbrechen
Für Max Verstappen ist der Red Bull Ring eine Strecke des Triumphs: Von 2020 bis 2024 sicherte er sich hier 5 Poles am Stück in Serie – das ist sein persönlicher Rekord! Und natürlich ist Super-Max auch der erfolgreichste Fahrer am Spielberg (seit der Rückkehr der F1 nach Österreich 2014) mit 5 Siegen – 2018, 2019, 2021 (Österreich GP), 2021 (Steiermark GP) und 2023.
Seine Motivation 2026: Max will die Schallmauer von 3.500 WM-Punkten in seiner F1-Karriere durchbrechen. Aktuell steht der Holländer bei 3.499,5 Punkten. Außer ihm hat das erst ein Fahrer geschafft: Lewis Hamilton (5133.5 Punkte)
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Reel Check: Fundstücke aus dem F1-Feed 🤩
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Facts, Figures & Hitzeprotokoll zum Start des GP von Österreich
- Die Königsklasse des Motorsports ist zurück am Spielberg und wir feiern den 41. Formel 1 Grand Prix in Österreich und den 39. von Österreich! What??? Ja, das stimmt, denn 2020 und 2021 wurden pandemiebedingt 2 Rennen pro Jahr am Red Bull Ring gefahren, aber jeweils eines im Namen der Steiermark. Korrekt ist es also so: 39 GP von Österreich + 2 GP der Steiermark = 41 GP in Österreich!
- Die Hitzewelle über Europa hat jetzt auch direkte Auswirkungen auf das Rennen am Spielberg. Denn beim Österreich GP wird das Hitzeprotokoll aktiviert, damit greift eine Sonderregel, die Anfang 2025 verabschiedet wurde: Bei Temperaturen über 31°C dürfen die Fahrer während des Rennens spezielle Kühlwesten tragen. Das Mindestgewicht der Boliden wird dafür ausnahmsweise um fünf Kilogramm angehoben.
- Der Red Bull Ring zählt zu den schnellsten Rennstrecken der Welt. Absoluter Topspeed: 337,8 km/h von Sergio Perez (Force India) – gefahren 2016 mit DRS und Windschatten. Im Vorjahr wurde Oscar Piastri (McLaren) im Qualifying mit 322,7 km/h geblitzt. Was dürfen wir in diesem Jahr erwarten? Langsamere Rundenzeiten, aber einen deutlich höheren Topspeed von bis zu 350 km/h. Mercedes-Chef Toto Wolff glaubt sogar: „Wenn die volle Power abgerufen wird, kratzen wir an der 400-km/h-Grenze."
- Eingebettet in den wunderbaren Lebensraum der Steiermark liegt der Spielberg. Diese Nähe zur Natur hat für einen der berühmtesten Funksprüche in der F1-Geschichte gesorgt und stammt vom damaligen Williams-Piloten Juan Pablo Montoya und seinem Renningenieur (2001): Renningenieur: „There’s a deer on the track.“ > Juan Pablo Montoya: „Oh, deer!“ Renningenieur: „A deer. It’s like a horse with horns.“