F1 in Österreich: Alles was du über den "Holiday Grand Prix" wissen musst

Erstmals werden in diesem Jahr spezielle überregionale Bustransfers zum Red Bull Ring angeboten. Am Rennwochenende (8. – 10. Juli) können Fans an über 170 Orten und Haltepunkten in sechs Bundesländern zusteigen.

Bike: Für alle, die Wartezeiten vermeiden und die letzten Kilometer zur Rennstrecke genießen wollen, ist das Fahrrad die ideale Alternative. Am besten das Auto am Park & Ride-Parkplatz bei der Therme Fohnsdorf (S36, Abfahrt Judenburg-Ost) stehen lassen – von dort geht's auf Radwegen zum Spielberg. Der Radabstellplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Red Bull Ring an der L503 (Spielbergstraße).