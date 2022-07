Reifen begreifen: Speed & Haltbarkeit im ewigen Widerspruch

Die Formel 1 kann ziemlich hart sein oder auch voll weich – zumindest bei den Reifen. Die Mischung reicht von C1 (hard) bis C5 (soft). An einem trockenen Rennwochenende sind immer 3 Mischungen verfügbar, beim Österreich GP sind es diesmal C3 / C4 / C5. Weil der feinkörnige Belag am Red Bull Ring und sein Strecken-Layout die Reifen schont, greift Pirelli zur weichsten Variante. Hier erfährst du alles, was du über die wichtigste Verbindung zwischen dem Rennauto und der Rennstrecke wissen musst.

Die Formel 1 kann ziemlich hart sein oder auch voll weich – zumindest bei den Reifen. Die Mischung reicht von C1 (hard) bis C5 (soft). An einem trockenen Rennwochenende sind immer 3 Mischungen verfügbar, beim Österreich GP sind es diesmal C3 / C4 / C5. Weil der feinkörnige Belag am Red Bull Ring und sein Strecken-Layout die Reifen schont, greift Pirelli zur weichsten Variante. Hier erfährst du alles, was du über die wichtigste Verbindung zwischen dem Rennauto und der Rennstrecke wissen musst.

Die Formel 1 kann ziemlich hart sein oder auch voll weich – zumindest bei den Reifen. Die Mischung reicht von C1 (hard) bis C5 (soft). An einem trockenen Rennwochenende sind immer 3 Mischungen verfügbar, beim Österreich GP sind es diesmal C3 / C4 / C5. Weil der feinkörnige Belag am Red Bull Ring und sein Strecken-Layout die Reifen schont, greift Pirelli zur weichsten Variante. Hier erfährst du alles, was du über die wichtigste Verbindung zwischen dem Rennauto und der Rennstrecke wissen musst.

Weil die Leistungsunterschiede zwischen den Teams kleiner geworden sind, haben die Reifen in dieser Saison an Bedeutung gewonnen. Traktion, Grip und Kurvengeschwindigkeit sind noch wesentlicher für die Rennentscheidung geworden. Außerdem schaffen die neuen Unterböden einen "Groundeffect", der ein längeres Hinterherfahren möglich macht, ohne die Reifen zu verheizen. Das fördert Überholmanöver und sorgt für mehr Spannung.

Weil die Leistungsunterschiede zwischen den Teams kleiner geworden sind, haben die Reifen in dieser Saison an Bedeutung gewonnen. Traktion, Grip und Kurvengeschwindigkeit sind noch wesentlicher für die Rennentscheidung geworden. Außerdem schaffen die neuen Unterböden einen "Groundeffect", der ein längeres Hinterherfahren möglich macht, ohne die Reifen zu verheizen. Das fördert Überholmanöver und sorgt für mehr Spannung.

Weil die Leistungsunterschiede zwischen den Teams kleiner geworden sind, haben die Reifen in dieser Saison an Bedeutung gewonnen. Traktion, Grip und Kurvengeschwindigkeit sind noch wesentlicher für die Rennentscheidung geworden. Außerdem schaffen die neuen Unterböden einen "Groundeffect", der ein längeres Hinterherfahren möglich macht, ohne die Reifen zu verheizen. Das fördert Überholmanöver und sorgt für mehr Spannung.

werden alle Mischungen getestet, um zu analysieren, welche Reifen am schnellsten abbauen bzw. am längsten durchhalten.

In den Trainingssessions ... werden alle Mischungen getestet, um zu analysieren, welche Reifen am schnellsten abbauen bzw. am längsten durchhalten.

In den Trainingssessions ... werden alle Mischungen getestet, um zu analysieren, welche Reifen am schnellsten abbauen bzw. am längsten durchhalten.

Ein Formel 1-Reifen wird so gebaut, dass er grundsätzlich von ca. 20 bis 100 Grad funktioniert, weil er ja auch hinter dem Safety Car eine Basisleistung abliefern muss. Aber wirklich optimal performen die Slicks in einem Fenster zwischen 80 und 100 Grad.

Ein Formel 1-Reifen wird so gebaut, dass er grundsätzlich von ca. 20 bis 100 Grad funktioniert, weil er ja auch hinter dem Safety Car eine Basisleistung abliefern muss. Aber wirklich optimal performen die Slicks in einem Fenster zwischen 80 und 100 Grad.

Ein Formel 1-Reifen wird so gebaut, dass er grundsätzlich von ca. 20 bis 100 Grad funktioniert, weil er ja auch hinter dem Safety Car eine Basisleistung abliefern muss. Aber wirklich optimal performen die Slicks in einem Fenster zwischen 80 und 100 Grad.

Der schonende Umgang mit den Reifen ist eine Frage des (Fahr-)Stils – beim Bremsen, beim Einlenken und beim Beschleunigen. In jeder Kurve jeder Runde ist das ein Kompromiss zwischen Aggressivität und Feingefühl. Entscheidend ist, wie heiß die Karkasse und die Felge werden, und nur 3 Grad mehr sind in der nächsten Kurve bereits ungut zu spüren. Die fahrerischen Feinheiten lassen sich im Simulator super trainieren und jeder Pilot kann damit seinen Fahrstil umstellen. Aber nur bis zu einem gewissen Grad, denn seinen persönlichen Rennfahrer-Instinkt kann niemand ändern.

Der schonende Umgang mit den Reifen ist eine Frage des (Fahr-)Stils – beim Bremsen, beim Einlenken und beim Beschleunigen. In jeder Kurve jeder Runde ist das ein Kompromiss zwischen Aggressivität und Feingefühl. Entscheidend ist, wie heiß die Karkasse und die Felge werden, und nur 3 Grad mehr sind in der nächsten Kurve bereits ungut zu spüren. Die fahrerischen Feinheiten lassen sich im Simulator super trainieren und jeder Pilot kann damit seinen Fahrstil umstellen. Aber nur bis zu einem gewissen Grad, denn seinen persönlichen Rennfahrer-Instinkt kann niemand ändern.

Der schonende Umgang mit den Reifen ist eine Frage des (Fahr-)Stils – beim Bremsen, beim Einlenken und beim Beschleunigen. In jeder Kurve jeder Runde ist das ein Kompromiss zwischen Aggressivität und Feingefühl. Entscheidend ist, wie heiß die Karkasse und die Felge werden, und nur 3 Grad mehr sind in der nächsten Kurve bereits ungut zu spüren. Die fahrerischen Feinheiten lassen sich im Simulator super trainieren und jeder Pilot kann damit seinen Fahrstil umstellen. Aber nur bis zu einem gewissen Grad, denn seinen persönlichen Rennfahrer-Instinkt kann niemand ändern.

Nach einem Reifenwechsel ist alles anders, die Fahrer müssen zuerst Temperatur in ihre Reifen bekommen, bevor sie wieder attackieren können. Das heißt: Vorsichtig fahren, also ein bisschen früher bremsen, ein bisschen später Beschleunigen. Die ersten drei Kurven nach dem Boxenstopp gelten als kritische Phase, danach sollten die Fahrer wieder safe sein.

Nach einem Reifenwechsel ist alles anders, die Fahrer müssen zuerst Temperatur in ihre Reifen bekommen, bevor sie wieder attackieren können. Das heißt: Vorsichtig fahren, also ein bisschen früher bremsen, ein bisschen später Beschleunigen. Die ersten drei Kurven nach dem Boxenstopp gelten als kritische Phase, danach sollten die Fahrer wieder safe sein.

Nach einem Reifenwechsel ist alles anders, die Fahrer müssen zuerst Temperatur in ihre Reifen bekommen, bevor sie wieder attackieren können. Das heißt: Vorsichtig fahren, also ein bisschen früher bremsen, ein bisschen später Beschleunigen. Die ersten drei Kurven nach dem Boxenstopp gelten als kritische Phase, danach sollten die Fahrer wieder safe sein.