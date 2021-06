Aserbaidschan GP re-live: Die F1 schreibt verrückte Geschichten in Baku

Jubel oder Enttäuschung? Bis zur vorletzten Runde war das bei Red Bull Racing noch völlig unklar. Am Ende ist aber Jubel angesagt! Sergio Pérez siegt in Baku, Max Verstappen bleibt mit 4 Punkten Vorsprung Gesamtführender und in der Konstrukteurs-WM erhöht sich der Abstand zu Mercedes dank Platz 1 von Sergio Pérez von 1 auf 26 Punkte.