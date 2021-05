Spanien-GP: Verstappen fehlt ein Medium-Reifen zum Sieg

Der entscheidende Rennmoment passiert in Runde 43: Lewis Hamilton liegt nur 1,2 Sekunden hinter Max, komm trotzdem in die Box und wechselt völlig überraschend auf gebrauchte „Mediums“. Red Bull kann nicht kontern, weil alle gelben Reifensätze bereits am Samstag verbraucht wurden… Es folgt ein Kampf mit ungleichen Waffen. Lewis ist pro Runde um mehr als 1 Sekunden schneller, übernimmt in Runde 60 die Führung und gewinnt den 98. GP seiner Karriere.