So hot! Max Verstappen gewinnt die Hitzeschlacht in Barcelona... 🔥🔥🔥

Der amtierende F1-Weltmeister kann auch unter schwierigen Bedingungen triumphieren – er gewinnt den Spanien GP trotz eines windbedingten Ausritts ins Kiesbett und trotz massiver Probleme mit dem DRS. Für den Holländer, der diesmal vom Ausfall Charles Leclercs profitiert, ist es der 4. Sieg in der Saison, der 3. Sieg in Serie und der 2. Sieg in Barcelona – hier hat Max 2016 sensationell sein erstes F1-Rennen gewonnen.