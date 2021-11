Verstappen in São Paulo: Hart gekämpft, schlau gepunktet – jetzt re-live

Max. Verstappen hat im Autódromo José Carlos Pace 59 Runden geführt und hart gekämpft. Nach einem frühen zweiten Reifenstopp konnte der Holländer Platz 1 aber nicht mehr verteidigen und hat den „Schaden“ maximal begrenzt. Platz 2 im Sprintrennen am Samstag und Platz 2 beim Grand Prix bedeuten insgesamt 20 WM-Punkte und einen Vorsprung von 14 Punkten in der Gesamtwertung. Das nächste Rennen findet von 19. bis 21. November in Katar statt.