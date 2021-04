Call the Doctor: Fabio Wibmer in der F1-Praxis bei Helmut Marko

würden in einem Haas nicht in die Punkte fahren. Ein optimales Auto ist Grundvoraussetzung, aber zum Gewinnen braucht es noch die Klasse eines Fahrers, der über die ganze Distanz ohne Fehler absolut am Limit fahren kann. Beispiel Hamilton und Valtteri Bottas: Beide sitzen im gleichen Auto, aber einer ist im Rennen 15 Sekunden langsamer…

Das Aufbautraining beim Athlete Performance Center in Thalgau (Salzburg) hat gewirkt: Super-Max hat in diesem Winter 10kg Muskelmasse zugelegt ohne Gewicht zugenommen zu haben. Er ist mental und körperlich in einer optimalen Verfassung. Was Verstappen besonders auszeichnet: Er ist einer der ganz wenigen Fahrer, der während des Rennens fast in jeder Situation ansprechbar ist und zum Beispiel auch in einer Kurve antwortet. Das zeigt, dass er seiner Zeit immer voraus ist – was er in diesem Moment macht, ist für ihn schon Vergangenheit, er denkt bereits an sein nächstes Manöver.