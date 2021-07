„Bernie Eccelstone hat dieses verdammte Internet gehasst“

Da gibt zwei Ebenen. Ebene 1: Was mache ich als F1-Fan und Fanatiker. Ebene 2: Was mache ich als frisch gekürter Fernsehkommentator.

Als Fan bin ich seit 1982 bei jedem Rennen dabei. Ich habe als Jugendlicher jedes Rennen dreimal angeschaut, hab Mitschriften verfasst. Wenn du wissen willst, wer in Kyalami 1983 in 43. Runde ausgefallen ist, brauchst du mich nur anrufen. Das ist die Basis, die ich damals für heute gelegt habe.

Am Anfang recherchiere ich für mich, was ich spannend finde, aber dann fasse ich alles strukturiert zusammen und verteile es an meine Kollegen. Wir ergänzen uns ganz gut. Wenn einer etwas findet, dann leitet er das an die anderen weiter. Wir schicken uns auf WhatsApp hochtechnische Dinge, die man auf Sendung wahrscheinlich nie brauchen wird, einfach damit einer den anderen auf dem Laufenden hält.

Schon ein bisschen. Die Reifendruck-Geschichte von Pirelli war bei uns zum Beispiel eine riesen Diskussion. Wie kühlt man einen Reifen ab, wenn man ihn davor aufheizt? Wie viel Druck ist dann weniger drinnen und was bringt das für die Rundenzeit? Ich habe mit Niko Hülkenberg einen Kollegen, der als Fahrer unglaublich tief in dem Thema drinnen ist. Und Philipp Brändle kann man jederzeit zur Technik fragen. Er erklärt mir aus dem Stand, welche sieben verschiedenen Staudruckmesssysteme es gibt, damit die Sensoren an einem F1-Auto richtig funktionieren.

