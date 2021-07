Double Time am Spielberg: Max Verstappen holt sich auch den zweiten Sieg!

Pole Position, jede Runde geführt, Sieg und schnellste Rennrunde. Was Max Verstappen beim zweiten Grand Prix am Spielberg abgeliefert hat, fällt in die Kategorie "Besser geht's nicht". Der

Die Rückkehr der Fans = "Very Good Vibes" am Red Bull Ring

Die Rückkehr der Fans = "Very Good Vibes" am Red Bull Ring

Die Rückkehr der Fans = "Very Good Vibes" am Red Bull Ring

Der Star-Drummer geht mit seiner Version der Bundeshymne in einen Grenzbereich: Tradition meets Formel 1 – mit Speed, Kraft und etwas Radikalität. So eine Rock-Show hat unsere Hymne noch nie erlebt!