Bella Italia: Max Verstappen feiert Doppelsieg in Imola

Red Bull Racing hat das GP-Wochenende in Imola dominiert: Max Verstappen steht zweimal auf Pole, gewinnt das Sprintrennen und den Grand Prix, fährt die schnellste Runde und holt damit die maximal möglichen WM-Punkte. Mit Sergio Pérez auf Platz 2 feiert der österreichische Rennstall im regennassen Autodromo Enzo e Dino Ferrari den ersten Doppelsieg in dieser Saison (eigentlich seit 6 Jahren...).

Wir haben im Team diesmal alles richtig gemacht, denn so ein Ergebnis ist schwer zu erreichen. Unser Doppelsieg ist verdient.

2 Siegertypen: Max Verstappen und Sergio Pérez in Italien

Nach dem Pech, das wir in dieser schon hatten, ist das jetzt ein verdientes Ergebnis fürs Team.

Max feiert in Italien einen Start-Ziel-Sieg