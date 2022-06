Max Verstappen kann in Kanada endlich siegen!

Von Pole Position zum Sieg – was in der Theorie einfach klingt, war in der Praxis am Circuit Gilles-Villeneuve mehr Arbeit für Max Verstappen als befürchtet. Der amtierende F1-Weltmeister siegt in Montréal mit einem hauchdünnen Vorsprung von nicht einmal einer Sekunde auf Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Eine späte Safety Car-Phase hat strategische Reifenwechsel möglich gemacht, das Feld zusammengeschoben und für Spannung gesorgt. 😱