Schnellster Mann in Katar: Max Verstappen holt das Maximum – jetzt re-live

Es wird schwierig, die WM-Führung in den letzten beiden Rennen zu verteidigen. Aber ich fühle mich gut und freue mich auf einen engen Kampf. Wir halten die Spannung in dieser Saison für die Fans hoch.

Max Verstappen geht jetzt mit einem Vorsprung von 8 WM-Punkten in die letzten beiden Rennen. In der Konstrukteurswertung hat Red Bull Racing in Katar – dank Platz 4 von Sergio Pérez – wieder 6 Punkte aufgeholt und liegt nur mehr 5 Punkte hinter Mercedes. Der nächste Grand Prix findet von 3. bis 5. Dezember in Saudi Arabien statt. Das Grande Finale der spannenden Saison 2021 liefert der GP von Abu Dhabi von 10. bis 12. Dezember.

