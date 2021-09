Spektakulär: Überflieger Verstappen landet auf Hamilton > jetzt re-live

Max Verstappen und Lewis Hamilton hätten eigentlich in Runde 26 nicht aufeinandertreffen können – wegen unterschiedlicher Reifen und Strategie. Aber: Sowohl bei Red Bull Racing als auch bei Mercedes hat der Boxenstopp nicht perfekt funktioniert, was in der ersten Schikane zu einem spektakulären Crash der beiden geführt hat. Max hat seinem Boliden dann auf (!) dem Dienstwagen von Lewis abgestellt, der Kampf um WM-Punkte war damit vorbei.