Verstappen vs. Track Limits: Dieses Duell hat den Portugal GP entschieden

war sowohl im Qualifying als auch im Rennen der absolut schnellste Fahrer am Track des Autodromo Internacional do Algarve – beide Zeiten wurden dem Holländer aber gestrichen, weil er die Track Limits jeweils um wenige Zentimeter überfahren hat....

Was bleibt also für Max vom windigen Grand Prix in Portugal? 18 Punkte in der Weltmeisterschaft für Platz 2 hinter Lewis Hamilton und ein großartiges Überholmanöver: Nach der Safety Car-Phase zu Rennbeginn hat der Holländer den amtierenden Weltmeister beim Restart völlig überrumpelt. In der Gesamtwertung liegt Max Verstappen mit 8 Punkte Rückstand nur knapp hinter dem führenden Briten.