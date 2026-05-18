Die Formel-1-Reifen im Überblick: Von Weich bis Regen

Reifen: Sie sind DAS Thema bei jedem Formel-1-Grand-Prix. Und das nicht erst, seit

im Jahr 2011 zum Exklusiv-Lieferanten avanciert ist. Mit dem Start der

ändert sich auch bei der Bereifung etwas. Ende 2025 hat Pirelli die neuen Pneus für die Saison 2026 vorgestellt.

und das restliche Fahrerfeld müssen sich also erst einmal zurecht finden.Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die Formel-1-Reifen wissen müsst.