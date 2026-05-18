Die Formel-1-Reifen im Überblick: Von Weich bis Regen

F1
Reifen: Sie sind DAS Thema bei jedem Formel-1-Grand-Prix. Und das nicht erst, seit Pirelli im Jahr 2011 zum Exklusiv-Lieferanten avanciert ist. Mit dem Start der Formel-1-Saison 2026 ändert sich auch bei der Bereifung etwas. Ende 2025 hat Pirelli die neuen Pneus für die Saison 2026 vorgestellt. Max Verstappen und das restliche Fahrerfeld müssen sich also erst einmal zurecht finden.Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die Formel-1-Reifen wissen müsst.
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Formel-1-Trockenreifen: Slicks von Soft bis Hard erklärt
Trockenreifen, besser als Slicks bekannt, sind durch ihr Profilmuster gekennzeichnet. Dieses ist frei von Blöcken oder Rillen. Insgesamt werden sechs Slick-Mischungen sowie drei Farben für jedes Rennen angeboten:
- P Zero Rot (weiche Mischung): Für maximalen Grip und höchstmögliche Performance auf kurzen Stints - C5 und C6 (neu).
- P Zero Gelb (mittlere Mischung): Gute Balance zwischen Performance und Langlebigkeit - C2, C3, C3, C4
- P Zero Weiß (harte Mischung): Höchstmögliche Haltbarkeit und Langlebigkeit - C1
Jeder Mischung ein numerischer Code zugeteilt. Die Reifen sind von C1 bis C5 durchnummeriert, wobei C1 die härteste Mischung bezeichnet und C5 die weichste. Das "C" steht dabei für "Compound", was auf Deutsch so viel wie Mischung oder Verbindung bedeutet.
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Regeländerungen 2026: Kleinere Reifen und kein C6 mehr
Neu für 2026 ist, dass es nur noch fünf Reifenmischungen für die Trockenreifen geben wird. Das sind in absteigendem Härtegrad: C1, C2, C3, C4 und C5. Der in 2025 eingeführte C6-Reifen flieg wieder aus dem Sortiment. Laut Pirelli-Sportchef Mario Isola war der C6 dem C5 zu ähnlich und bot nur zu geringe Vorteile.
Die Farbgebungen bleiben dabei gleich: Rot für Soft, Gelb für Medium, Weiß für Hard sowie Grün für Intermediates und Blau für Regenreifen. Allerdings werden die Reifen etwas kleiner.
Während die Radgröße von 18 Zoll gleich bleibt, werden die Reifen an der Vorderachse um 2,5 cm in der Breite, sowie hinten um 3,0 Zentimeter in der Breite kleiner. Der Durchmesser reduziert sich vorne zusätzlich um 1,5 cm und hinten um 1,0 cm.
Unterwegs in der Welt: In unserer Show 'Red Bull Racing Road Trips' verschlägt es ehemalige und aktuelle F1-Piloten in coole Locations rund um den Erdball. Wie wäre es mit einer Sightseeing-Tour von F1-Legende David Coulthard durch die Slowakei und Tschechien?
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David Coulthard tourt die Slowakei und Tschechien
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Regenreifen und Intermediates: Wann werden welche Reifen eingesetzt?
Reifen für feuchte oder nasse Streckenverhältnisse haben im Gegensatz zu Slicks eine profilierte Lauffläche. Man unterscheidet zwischen zwei Typen, den richtigen Regenreifen (blau) und den Intermediates (grün).
Erstere sind leicht an den ausgeprägten, tiefen Rillen im Profil erkennbar, die Wasser effektiv ableiten und selbst bei starkem Regen höchste Geschwindigkeiten ermöglichen. Intermediates mit ihrem geringeren Profil kommen bei feuchtem Asphalt zum Einsatz - oder wenn der Regen langsam schwächer wird.
Innerhalb eines Teams müssen die Piloten aber nicht die gleichen Reifen wählen. Somit könnte sich zum Beispiel die Konstellation ergeben, dass ein Fahrer eines Teams im Rennen die weichste und die mittlere Mischung einsetzt und sein Teamkollege die mittlere und die härtere. Theoretisch dürfen in einem Rennen auch alle drei Mischungen eingesetzt werden.
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Häufig gestellte Fragen zu den Unterschieden zwischen F1-Reifen
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