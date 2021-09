Formel 1 re-live: Max Verstappen ist der heimliche Sieger in Sotschi

hatte in Sotschi eigentlich keine Chance, aber er hat sie genützt! Der Bullen-Pilot wurde nach einem Motortausch auf den letzten Startplatz strafversetzt, pflügte mit Mut und Glück durchs Feld und feierte im Ziel einen unglaublichen 2. Platz.

haben in Russland damit alles richtig gemacht: Maximale Schadensbegrenzung nach dem Motorwechsel und maximale Punktezahl auf einer Strecke, wo Mercedes vorerst noch unschlagbar ist (8 Rennen, 8 Siege).

Vom letzten Startplatz auf Platz 2 – ich bin überglücklich. Das habe ich in der Früh wirklich nicht erwartet.

Vom letzten Startplatz auf Platz 2 – ich bin überglücklich. Das habe ich in der Früh wirklich nicht erwartet.

Vom letzten Startplatz auf Platz 2 – ich bin überglücklich. Das habe ich in der Früh wirklich nicht erwartet.