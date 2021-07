Nico Hülkenberg: „Verwirrung ist in der Formel 1 ein Strategiespiel.“

Red Bull hat die Saison sehr gut angefangen, dann war wieder Mercedes deutlich stärker und seit Monaco ist Red Bull dominant. Aber auch das kann sich wieder ändern. Wenn

drei oder vier Rennen gewinnt, bedeutet das nicht automatisch, dass es so weitergeht. Es kommen wieder Strecken, die von der Charakteristik her Mercedes besser aussehen lassen. Aber wenn Mercedes in diesem Jahr wirklich noch etwas bewegen will, dann sollten sie Updates bringen, auch wenn es ein Kompromiss ist. Denn jede Stunde, in der du das nächstjährige Auto aus dem Windkanal nimmst, geht zu Lasten der Entwicklung für die kommende Saison.