F1-Revolution in Silverstone: 2 Rennen und 2 Sieger an einem Wochenende

Die FIA will etwas verändern, mit dem die Mehrheit der Formel 1-Fans eigentlich zufrieden ist: das Qualifying. Beim kommenden Rennen in Großbritannien wird erstmals im neuen Modus "Sprint-Qualifying" gefahren. Wir sagen dir, was sich ändert – und was Teams und Fahrer darüber denken:

Für das Rennen am Sonntag ändert sich nichts. Die Plätze eins bis zehn erhalten in absteigender Wertigkeit 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 Punkte. Zusätzlich gibt es für Podium-Platzierten beim Sprint-Rinnen auch WM-Punkte, nämlich 3 für den Sieger, 2 für den Zweiten und 1 für den Dritten. Mit einem Sieg im GP plus einem Sieg beim Sprintrace und der schnellsten Rennrunde lassen sich also 29 WM-Punkte an einem Wochenende holen.

In Silverstone feiert das Sprint-Qualifying Premiere, zwei weitere Renn-Wochenenden sollen in dieser Saison noch folgen – Monza von 10. – 12. September ist bereits fix, an einer Übersee-Variante tüftelt die Formel 1 noch.

