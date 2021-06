Max macht das Märchen wahr: Dritter Heimsieg am Red Bull Ring 🥳

feiert beim Steiermark GP seinen 4. Sieg in dieser Saison, den 3. Sieg bei seinem Heimrennen und den 14. Formel 1-Sieg seiner Karriere. Und es geht noch besser: Nächste Woche kann die F1-Party weitergehen – noch lauter und noch wilder. Denn am 4. Juli steht der Österreich GP auf dem Programm und erstmals sind wieder alle Tribünen offen für die Fans.

Mit 3 Siegen am Red Bull Ring ist Max der erfolgreichste Fahrer am Spielberg seit der Rückkehr der Formel 1. In der WM führt der Holländer jetzt mit 18 Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton. Red Bull Racing liegt in der Konstrukteurswertung 40 Punkte vor Mercedes.